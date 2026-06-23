Находище за милиарди! Китайски гигант позлатява наша съседка

Китайският минен гигант Zijin Mining подготвя нов мащабен етап от експанзията си в Сърбия. Правителството в Белград вече задейства процедура за изготвяне на специален пространствен план, който ще обедини минно-металургичния комплекс „Чукару Пеки“ с новото находище „Малка Голая“. Бъдещият индустриален център ще се разположи в землищата на градовете Бор и Зайчар, утвърждавайки региона като едно от най-значимите минни огнища на Балканите, пише money.bg.

Интересът към мегапроекта се засили в края на 2024 г., когато Zijin Mining и Sino-Zijin Resources създадоха съвместното дружество „Malka Golaja Mining“. Последвалите геоложки проучвания разкриха внушителен потенциал на терена, оценяван теоретично на близо 37 милиарда долара по текущи пазарни цени. Докладите сочат, че земните недра крият около 2,81 милиона тона мед със средно съдържание от 1,87%, както и 92 тона злато. Тъй като находището остава отворено в своите периферни части, експертите очакват следващите сондажи да разкрият още допълнителни ресурси. Въпреки сериозните цифри обаче, реалната рентабилност тепърва ще се изчислява в зависимост от обема на извлекаемите запаси, оперативните разходи и пазарната конюнктура.

Всички средства за проектирането и градоустройственото планиране ще бъдат осигурени директно от сръбското подразделение на инвеститора – Serbia Zijin Mining. Паралелно с икономическата подготовка, властите в Сърбия вече започнаха и задължителната процедура по стратегическа оценка на въздействието върху околната среда. Предвижда се окончателните граници на комплекса да бъдат дефинирани едва след като преминат серия от обществени обсъждания и консултации с местните общности в Бор и Зайчар.

Този ход е естествено продължение на трайното китайско присъствие в сръбския минен сектор, което започна през 2018 г. с придобиването на закъсалия държавен гигант RTB Bor. Днес, преименуван на Serbia Zijin Copper, той оперира успешно заедно с „Чукару Пеки“ – едно от най-обещаващите медни находища в Европа. Инвестицията идва в ключов момент на растящо глобално търсене на суровини за зелената индустрия. Докато медта остава незаменима за изграждането на електропреносни мрежи, центрове за данни и електромобили, златото продължава да бъде най-сигурното убежище за капиталите в ера на икономическа и геополитическа нестабилност.

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