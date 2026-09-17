Саудитска Арабия откри огромно богатство под земята. Какво се знае?

Саудитска Арабия е идентифицирала приблизително 110 милиона тона руда с високи концентрации на редкоземни елементи и обещаващо съдържание на уран в района на Медина. За откритието съобщи министърът на енергетиката принц Абдулазиз бин Салман по време на 70-ата редовна сесия на Генералната конференция на Международната агенция за атомна енергия, съобщава Antena 3.

110 милиона тона ценна руда

Резултатите са от геоложките проучвания на обекта Джабал Саид - район, който отдавна привлича внимание заради богатите си залежи на стратегически суровини. Според представените данни рудата съдържа високи концентрации на редкоземни елементи, особено от групата на тежките редкоземни метали, както и перспективни концентрации на уран.

„Геоложките проучвания на обекта Джабал Саид в Медина са идентифицирали резерви, оценени на 110 милиона тона руда с високи нива на редкоземни минерали, особено тежки елементи, както и обещаващи концентрации на уран“, заяви принц Абдулазиз бин Салман по време на форума във Виена.

Откритието идва на фона на все по-тясното сътрудничество между Рияд и Вашингтон в областта на ядрената енергетика и критичните суровини. На 22 юли тази година американският министър на енергетиката Крис Райт и саудитският му колега принц Абдулазиз бин Салман подписаха споразумение за сътрудничество в мирното използване на ядрената енергия.

Министерството на енергетиката на САЩ определи договореностите като правна основа за дългосрочно партньорство за милиарди долари. Те трябва да разширят достъпа на американски компании до саудитската програма за гражданска ядрена енергетика.

Нов импулс след визитата във Вашингтон

Сътрудничеството в областта на стратегическите минерали получи силен импулс след посещението на престолонаследника Мохамед бин Салман в Съединените щати през ноември миналата година. Тогава двете страни разшириха партньорството си в областта на критичните минерали, металите, урана и веригите за доставки.

Една от ключовите стъпки бе партньорството между държавната саудитска минна компания Ma'aden и американската MP Materials. През ноември миналата година Ma'aden обяви и подписването на обвързващи основни условия за създаване на предприятие за преработка и разделяне на редкоземни елементи в кралството.

Джабал Саид се намира на около 350 километра североизточно от Джеда, в района на Медина. Мястото вече се разглежда като едно от най-ценните находища на редкоземни елементи в света.

Сред най-богатите находища в света

Анализ на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), който се позовава на оценки на Министерството на промишлеността и минералните ресурси на Саудитска Арабия, поставя Джабал Саид на четвърто място в света по стойност на запасите от редкоземни елементи. Оценките сочат около 552 000 тона тежки редкоземни елементи, сред които диспрозий и тербий, както и още 355 000 тона леки редкоземни елементи като неодим и празеодим.

Към тях се добавят и значителни уранови ресурси. Според оценки, цитирани в анализите, количеството на урана в същия район може да достига приблизително 31 000 тона. Комбинацията от редкоземни елементи и уран придава на находището особено стратегическо значение за амбициите на Рияд в ядрената енергетика и високотехнологичните производства.

Развитието идва след рязко засилване на геоложките проучвания в кралството през последните години. Още през ноември миналата година беше съобщено, че стойността на откритите в Саудитска Арабия редкоземни ресурси е достигнала около 100 милиарда долара. Саудитската геоложка служба същевременно е идентифицирала две зони в напреднал етап на проучване с общо приблизително 644 милиона тона ресурси.