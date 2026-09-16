Авиопревозвач обяви фалит. Какво става с полетите?

Латвийският национален авиопревозвач airBaltic започна процедура по финансова реорганизация в САЩ, но уверява пътниците си, че полетите ще продължат по обичайния график.

На 14 септември авиокомпанията доброволно е подала заявление за защита по Глава 11 от американското законодателство. Процедурата дава възможност на превозвача да продължи работа, докато преструктурира финансите си, съобщава The Independent.

От airBaltic подчертават, че предприетата стъпка няма да промени ежедневната работа на авиокомпанията. Всички самолети, екипажи, полети и услуги ще продължат да функционират както досега, със същия фокус върху безопасността и надеждността.

Превозвачът изпълнява директни полети от Великобритания до столиците на Латвия, Естония и Литва – Рига, Талин и Вилнюс. Сред летищата, от които се обслужват линиите, са „Гетуик“, „Хийтроу“ и Манчестър.

От компанията посочват, че финансовата реорганизация е част от план за укрепване на позициите на airBaltic и изграждане на „по-ефективна и по-силна авиокомпания“ в бъдеще.

Въпреки започналата процедура превозвачът уверява клиентите си, че няма да има промяна в обслужването и разписанията на полетите.