УниКредит Булбанк оглави класацията на Euromoney за най-добра банка

УниКредит Булбанк зае първо място в България в престижното международно проучване Euromoney Cash Management Survey 2026. Групата УниКредит оглави класацията в общо 10 европейски държави, включително Италия и Австрия. Повече от 26 000 корпоративни клиенти я определиха като предпочитан партньор за услуги по управление на паричните средства и разплащанията.

Проучването на Euromoney ежегодно събира оценките на корпоративни финансови директори, ковчежници и специалисти по управление на ликвидността от цял свят и е сред най-авторитетните измерители на качеството и ефективността на услугите за управление на парични средства.

УниКредит заема първо място в следните държави:

България

Италия

Австрия

Босна и Херцеговина

Румъния

Сърбия

Словакия

Словения

Хърватия

Чехия

Постижението е особено значимо за България, тъй като страната подобрява класирането си спрямо предходната година и достига лидерската позиция в проучването за 2026 г. Отличното представяне идва в период на активна подготовка за присъединяването на България към еврозоната, когато ефективното управление на паричните средства и разплащанията придоби още по-голямо значение за бизнеса. Именно в процеса на евро миграция банката получи изключително положителна обратна връзка от своите корпоративни клиенти за предоставяната експертиза, решения и подкрепа.

„За нас това признание е изключително ценно, защото идва директно от клиентите. Първото място в България е доказателство за доверието, което бизнесът ни гласува, и за усилията на екипите ни ежедневно да предоставят иновативни, надеждни и ефективни решения за управление на паричните потоци. Особено удовлетворение ни носи положителната обратна връзка, която получихме от клиентите във връзка с подготовката за въвеждането на еврото в България. Процесът по евро миграция постави допълнителни изисквания към компаниите и ние бяхме до тях с конкретни решения, експертиза и подкрепа на всяка стъпка. Ще продължим да инвестираме в продукти и услуги, които подпомагат българските компании в тяхното развитие както на местния пазар, така и на международните пазари“, коментира Борислав Бангеев, Главен директор Корпоративно банкиране и член на Управителния съвет на УниКредит Булбанк.

„Това е най-доброто представяне на УниКредит в историята на проучването Euromoney Cash Management Survey – важен показател за това доколко успешно обслужваме нашите клиенти. Продължаваме да инвестираме в нашите продукти и канали и резултатите са налице: №1 сме в 10 от основните ни пазари и №2 във всички останали. Нашата мисия е да бъдем предпочитаният партньор за разплащания на всеки клиент и това проучване показва, че уверено вървим към тази цел“, заяви Рафаел Барисаак, глобален ръководител „Транзакционни плащания и управление на парични средства“ в УниКредит

Резултатите отразяват последователните инвестиции на групата УниКредит в развитието на решения в областта на платежните решения и управлението на парични средства, включително разширяването на възможностите за международни плащания в до 140 валути и непрекъснатото подобряване на клиентското изживяване чрез по-бързи, ефективни и удобни дигитални процеси.

УниКредит Булбанк зае първо място в България в престижното международно проучване Euromoney Cash Management Survey 2026. Групата УниКредит оглави класацията в общо 10 европейски държави, включително Италия и Австрия. Повече от 26 000 корпоративни клиенти я определиха като предпочитан партньор за услуги по управление на паричните средства и разплащанията.

Проучването на Euromoney ежегодно събира оценките на корпоративни финансови директори, ковчежници и специалисти по управление на ликвидността от цял свят и е сред най-авторитетните измерители на качеството и ефективността на услугите за управление на парични средства.

УниКредит заема първо място в следните държави:

България

Италия

Австрия

Босна и Херцеговина

Румъния

Сърбия

Словакия

Словения

Хърватия

Чехия

Постижението е особено значимо за България, тъй като страната подобрява класирането си спрямо предходната година и достига лидерската позиция в проучването за 2026 г. Отличното представяне идва в период на активна подготовка за присъединяването на България към еврозоната, когато ефективното управление на паричните средства и разплащанията придоби още по-голямо значение за бизнеса. Именно в процеса на евро миграция банката получи изключително положителна обратна връзка от своите корпоративни клиенти за предоставяната експертиза, решения и подкрепа.

„За нас това признание е изключително ценно, защото идва директно от клиентите. Първото място в България е доказателство за доверието, което бизнесът ни гласува, и за усилията на екипите ни ежедневно да предоставят иновативни, надеждни и ефективни решения за управление на паричните потоци. Особено удовлетворение ни носи положителната обратна връзка, която получихме от клиентите във връзка с подготовката за въвеждането на еврото в България. Процесът по евро миграция постави допълнителни изисквания към компаниите и ние бяхме до тях с конкретни решения, експертиза и подкрепа на всяка стъпка. Ще продължим да инвестираме в продукти и услуги, които подпомагат българските компании в тяхното развитие както на местния пазар, така и на международните пазари“, коментира Борислав Бангеев, Главен директор Корпоративно банкиране и член на Управителния съвет на УниКредит Булбанк.

„Това е най-доброто представяне на УниКредит в историята на проучването Euromoney Cash Management Survey – важен показател за това доколко успешно обслужваме нашите клиенти. Продължаваме да инвестираме в нашите продукти и канали и резултатите са налице: №1 сме в 10 от основните ни пазари и №2 във всички останали. Нашата мисия е да бъдем предпочитаният партньор за разплащания на всеки клиент и това проучване показва, че уверено вървим към тази цел“, заяви Рафаел Барисаак, глобален ръководител „Транзакционни плащания и управление на парични средства“ в УниКредит

Резултатите отразяват последователните инвестиции на групата УниКредит в развитието на решения в областта на платежните решения и управлението на парични средства, включително разширяването на възможностите за международни плащания в до 140 валути и непрекъснатото подобряване на клиентското изживяване чрез по-бързи, ефективни и удобни дигитални процеси.