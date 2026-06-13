ОББ е най-добрата иновативна банка и най-добрата дигитална банка за клиентите в България
През предходната година ОББ затвърждава водещата си позиция в областта на дигитализацията
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През предходната година ОББ затвърждава водещата си позиция в областта на дигитализацията
Наградата бе официално връчена на 15 януари 2020 г., по време на BAFT Global Annual Meeting – Europe във Франкфурт