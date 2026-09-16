Подробности за Средния коридор, част от който става България

Какво представлява Средният коридор - транспортната връзка, която ще свърже Южен Кавказ и Централна Азия директно с европейския пазар, от която България става ключова част? Новината стана ясна днес първо от речта за състоянието на ЕС на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайн, а след това и от думите на премиера Румен Радев по време на българо-чешкия бизнес форум, в който специално участие имаше и премиерът Андрей Бабиш.

Радев отбеляза стратегическото положение на България като важна предпоставка за развитието на нови съвместни проекти и открои ролята на страната като пресечна точка на транспортни, енергийни и цифрови коридори. „Днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посочи, че България съвместно с ЕК ще организира среща на високо равнище, посветена на Средния коридор – транспортния коридор, свързващ Централна Азия, Кавказ и Европа. България има ключова роля в него и може да предложи партньорство в тази сфера“, заяви премиерът Радев.

Транскаспийският международен транспортен маршрут (ТМТМ), наричан още Среден коридор, започва от Югоизточна Азия и Китай и преминава през Казахстан, Каспийско море, Азербайджан и Грузия. От там товарите продължават към Турция и останалата част от Европа, включително по морските направления през Черно море към България и Румъния. Коридорът има стратегическо значение за връзките между Европа и Централна Азия.

На 7 ноември 2013 г., в рамките на Втория международен бизнес форум за транспорт и логистика „Нов път на коприната“ в Астана, ръководителите на Националната компания „Казахстан Темир Жоли“, „Азербайджански железници“ и „Грузинска железница“ подписват споразумение за създаване на Координационен комитет за развитието на маршрута. Комитетът е създаден през февруари 2014 г. През декември 2016 г. участниците от Казахстан, Азербайджан и Грузия решават да създадат Международната асоциация „Транскаспийски международен транспортен маршрут“, която започва дейността си през февруари 2017 г.

Като мултимодален търговски маршрут, свързващ Европа и Китай чрез Казахстан, Кавказ и Балканите, Средният коридор придобива все по-голямо значение. Интересът към него нараства след спада в използването на Северния коридор – традиционния маршрут от Китай към Европа през Русия – след началото на войната в Украйна и налагането на санкции. По данни, цитирани от президента Румен Радев в интервю за Казинформ през юни 2025 г., през 2024 г. обемът на товарите по маршрута достига 4,5 млн. тона, което е увеличение с около 65 на сто на годишна основа и значителен ръст спрямо 586 000 тона през 2021 г.

Средният коридор разчита на съществуваща железопътна и пристанищна инфраструктура, но изисква допълнително развитие и инвестиции. Страните по трасето работят за позиционирането му като алтернатива на Северния и Южния коридор чрез разширяване и модернизиране на пристанища, железници и пътища. Световната банка определя Средния коридор като мрежа от пътни, железопътни и морски маршрути между китайските и европейските пазари и посочва, че са необходими инвестиции и в пристанищната и железопътната свързаност на България и Румъния.

По оценката на Румен Радев съществуващите сухопътни маршрути между България и Турция и морската свързаност през Черно море дават значителен потенциал за разширяване на транспортните връзки между България и Казахстан чрез Средния коридор и неговото продължение на Балканите. Българските пристанища Варна и Бургас имат връзки с грузинските пристанища Поти и Батуми. Според Радев Средният коридор може да бъде разглеждан и като продължение на Коридор VIII, който преминава през България и свързва Черно море през Северна Македония и Албания с пристанищата в Южна Италия.

През май 2023 г. България предлага да бъде домакин на министерска среща за ускоряване на развитието на Транскаспийския транспортен маршрут. Основната задача на форума е да подчертае значението на Средния коридор за свързаността по направленията Изток–Запад и Север–Юг.

В интервю за БТА на 4 май 2023 г. посланикът на Казахстан в България Виктор Темирбаев посочва, че Казахстан и България имат сходно и благоприятно географско положение на кръстопътя на Европа и Азия. Според него е целесъобразно двете страни да развиват съвместно транзитния си потенциал чрез практическо сътрудничество в рамките на Средния коридор.

На 4 юни 2025 г. Министерският съвет одобрява проект на меморандум за разбирателство между България и Казахстан за развитието на Транскаспийския международен транспортен маршрут. Документът предвижда обмен на информация и опит, развитие на пристанищата по коридора, намаляване на времето за превоз и подобряване на транспортните услуги.

По време на официалното си посещение в Казахстан на 9 юни 2025 г. президентът Румен Радев е придружаван от българска бизнес делегация, включваща представители на компании от секторите транспорт, логистика, енергетика и информационни технологии. На бизнес форум в Астана Радев посочва, че развитието на маршрута е от изключителна важност и е заложено в стратегията на ЕС за Централна Азия. В присъствието на президентите Румен Радев и Касъм-Жомарт Токаев са обменени редица документи, сред които меморандумът за разбирателство за развитието на Транскаспийския международен транспортен маршрут.

Сътрудничеството за развитието на маршрута е акцент и в срещата на Румен Радев с министъра на инвестициите, промишлеността и търговията на Узбекистан Лазиз Кудратов на 13 юли 2025 г. по време на официалното посещение на Кудратов в България. Двамата изразяват обща позиция, че увеличаващият се пренос на стоки от Китай към Европа изисква модернизиране и разширяване на транспортната, енергийната и дигиталната инфраструктура. Обсъдена е и възможността България да участва в коридори за пренос на електроенергия от възобновяеми източници от Централна Азия към Европа, както и да развива мощности за съхранение на енергия чрез помпено-акумулиращи водноелектрически централи.

На 23 юни 2026 г. Европейската комисия създава Платформа за дневния ред в областта на свързаността и сключва декларации за намерение с международни финансови институции, от които се очаква да мобилизират до 2 млрд. евро за стратегически инвестиции в свързаността в региона на Черно море и Южен Кавказ. На срещата в Брюксел участват министри на транспорта и висши представители на държави от ЕС, Армения, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Украйна и Узбекистан, както и представители на Г-7 и международни финансови институции. Участниците се договарят да работят за повишаване на оперативната ефективност на Транскаспийския транспортен коридор и приканват ЕК да оцени функционирането му и да предложи приоритетни действия за подобряване на неговата конкурентоспособност.

На 29 юни 2026 г. Министерството на транспорта и съобщенията съобщава, че България и Турция ще работят съвместно с Европейската комисия за развитието на Средния коридор между Азия и Европа. Това потвърждават в телефонен разговор министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и турският министър на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу. По-рано, на среща с европейския комисар по разширяването Марта Кос, двамата министри изразяват общото мнение, че България и Турция имат стратегическо значение за реалното използване на Средния коридор като допълнителна логистична връзка.

На 14 и 15 септември 2026 г. в София се провежда среща на работната група за развитие на Транскаспийския международен транспортен маршрут. Участниците обсъждат текущите резултати от функционирането на маршрута, сътрудничеството между страните и компаниите по него и по-нататъшното развитие на контейнерните превози. Разгледани са също тарифните условия и сроковете за доставка, както и предложения за повишаване на конкурентоспособността на маршрута, оптимизиране на транспортните условия и по-ефективна организация на товаропотока.