Американският дълг изстреля златото нагоре

Златото премина границата от 4500 долара за тройунция след рязка намеса на американското Министерство на финансите на пазара на дългосрочни държавни облигации. Само за часове жълтият метал поскъпна с около 4%, или 185 долара, и достигна 4524 долара за тройунция, преди да коригира леко надолу.

Движението продължава силната тенденция от началото на август, донесла около 12% ръст на цената. Финансовият експерт Макс Баклаян предупреждава, че действията на Вашингтон дават временно облекчение, но не решават основните проблеми на американските публични финанси.

Вашингтон отвори крана

САЩ обявиха, че ще увеличат двойно или повече покупките на дългосрочни държавни ценни книжа с матуритет между 10 и 30 години. Това означава поне 4 млрд. долара допълнителна ликвидност при всяка отделна операция.

Решението дойде, след като доходността по 30-годишните американски облигации достигна 5,34% - най-високото равнище от 19 години. След намесата тя се понижи до около 5,18%, а златото реагира почти незабавно с рязък скок.

Баклаян: Това е временна кръпка

Според Макс Баклаян увеличаването на ликвидността не представлява фундаментална промяна и не отстранява причините за напрежението на американския дългов пазар.

"Промяната в политиката не решава казусите с бюджетния дефицит, инфлацията или с претоварения от търсене на финансиране дългов пазар", коментира финансовият експерт.

"Наблюдаваме временна кръпка, която дава пространство за дишане на Скот Бесент и Доналд Тръмп, но не е кардинално решение", допълни Баклаян.

Прогнозите вече гледат към 5600 долара

На този фон американската банка Уелс Фарго ревизира прогнозите си за цената на благородния метал. Очакванията са златото да достигне 4900-5100 долара за тройунция до края на 2026 г., а през 2027 г. котировките да се движат между 5400 и 5600 долара.

Според банката основните двигатели ще бъдат глобалната геополитическа и пазарна несигурност, както и продължаващите големи покупки на злато от централните банки.

"Гледайте златото с хоризонт от пет години"

Баклаян поставя сегашния скок в по-дългосрочен контекст и предупреждава инвеститорите да не гледат единствено кратките движения на цената.

"Винаги съветваме нашите клиенти да инвестират в злато с хоризонт от 5 години - ако просто бяхте купили монета или кюлче през 2021 г., вече щяхте да сте постигнали възвращаемост от над 150%. И това е въпреки корекцията от началото на 2026 г. и спада в цената за последните шест месеца", обяснява Баклаян.