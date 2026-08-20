Петролът върви нагоре, а Ормуз държи света в напрежение

Цените на петрола се повишават за пета поредна сесия, докато пазарите все по-силно се страхуват, че задънената улица във войната на САЩ и Израел с Иран ще продължи да ограничава доставките от Близкия изток. По последната актуализация на Ройтерс октомврийските фючърси на Брент поскъпват с 26 цента, или 0,28%, до 91,87 долара за барел, а септемврийският американски лек суров петрол се повишава със 17 цента до 86 долара за барел. По-активно търгуваният октомврийски американски контракт добавя 12 цента до 89,91 долара. И двата основни сорта приключиха предходната сесия на най-високите си равнища от 24 юли.

Ормуз остава голямата неизвестна

Преди началото на войната на 28 февруари през Ормузкия проток преминаваха количества петрол, равняващи се на около една пета от световното потребление. Сега потоците остават далеч под предвоенните равнища, а спорът дали протокът реално е отворен продължава - президентът Доналд Тръмп твърди, че корабният път функционира, докато Иран заявява обратното. Последните данни за корабоплаването показват, че трафикът остава силно ограничен.

Допълнително напрежение внесе решението на Обединените арабски емирства да преустановят до второ нареждане всички финансови и икономически операции с Иран. Това отново насочи вниманието към отношенията между Техеран и един от големите петролни производители в Персийския залив в момент, когато мирните преговори остават блокирани.

Пазарът чака следващия удар

"Цените на петрола останаха високи, тъй като пазарът получава подкрепа от спорадичните атаки в Близкия изток, но му липсва нов импулс при отсъствието на значителна ескалация", заяви Хироюки Кикукава, главен стратег в "Нисан секюритис инвестмънт".

"Пазарът вероятно ще запази постепенната си възходяща тенденция предвид несигурността около мирните преговори и напрежението, в което са въвлечени Обединените арабски емирства, Оман и Иран", добави той.

Недостигът вече удря горивата

Войната започва да тежи не само върху суровия петрол, но и върху пазара на рафинирани горива. Нарушените доставки оставят рафинериите с по-малко суровина, а според Ройтерс над една пета от преработвателния капацитет в Близкия изток вече е изгубен заради военни щети и кризата около Ормуз. Това поддържа особено силен натиск върху дизела и бензина и увеличава опасенията за нов инфлационен натиск.

Американските запаси от дестилати, включително дизелово гориво и мазут, са намалели за трета поредна седмица, съобщи Агенцията за енергийна информация на САЩ. При суровия петрол обаче пазарът получи изненада - запасите са се увеличили с 4,4 млн. барела през седмицата до 14 август при очаквания за спад от около 600 000 барела. Засега дори този неочакван ръст не успява да обърне петдневното поскъпване.