Петролът над 100 долара чака следващия ход на Тръмп към Иран

Цените на петрола се задържаха почти без промяна в последната азиатска сесия за седмицата, докато инвеститорите претеглят противоречиви сигнали за глобалните доставки и риска от ново напрежение между САЩ и Иран. Сортът Брент остана над психологическата граница от 100 долара за барел, а пазарът следи едновременно възстановяването на част от доставките от Близкия изток, движението на американски военни сили към региона и решението на Китай да ограничи износа на рафинирани горива, съобщи Ройтерс.

Брент остана над 102 долара

Фючърсите на Брент поевтиняха с едва 3 цента, или 0,03%, до 102,28 долара за барел към 03:50 часа по Гринуич. Така международният еталон отстъпи от лекия ръст в началото на търговията и се насочи към седмичен спад от около 2%, въпреки че само ден по-рано поскъпна с повече от 4 долара.

Американският лек суров петрол също се понижи - с 19 цента, или 0,2%, до 92,68 долара за барел. За седмицата обаче сортът се очертава да запише минимален ръст от около 0,3%.

„Пазарът прави равносметка на явно противоречиви сигнали тази седмица“, коментира главният анализатор на KCM Trade Тим Уотърър. По думите му след бурната търговия в четвъртък участниците на пазара просто „си поемат дъх“.

САЩ и Иран отново държат пазара нащрек

Един от основните фактори за нервността е възможността от ново изостряне на отношенията между Вашингтон и Техеран. Според публикации САЩ насочва допълнителни военни сили към Персийския залив, включително още една самолетоносна група и хиляди военнослужещи.

Инвеститорите следят внимателно тези действия заради риска евентуална нова военна ескалация да засегне добива, рафинериите или транспортирането на петрол и горива през Близкия изток. Регионът остава жизненоважен за световните доставки, а всяко напрежение около Персийския залив бързо се отразява върху цените.

„По-оптимистичната картина на износа на Саудитска Арабия бива компенсирана от опасенията, свързани с медийни публикации за нова самолетоносна група на САЩ, насочваща се към Персийския залив, и от решението на Китай да ограничи износа на рафинирани продукти“, заяви Уотърър.

Китай затегна пазара на горива

Допълнителен натиск върху пазара оказа решението на китайските рафинерии да преустановят износа на нефтопродукти през октомври, с изключение на доставки за Хонконг и Макао. Пекин се стреми да запази повече горива на вътрешния пазар и да възстанови собствените си запаси.

Новината доведе до рязко поскъпване на петрола в предходната сесия. Китай е важен износител на дизел, бензин и авиационно гориво, а ограничаването на тези количества се случва в момент, когато световният пазар вече изпитва недостиг на някои рафинирани продукти.

Приянка Сачдева, ръководител на пазарните анализи във Phillip Nova, посочи, че основните опасения са свързани с наличността и движението на суров петрол и горива от Близкия изток към останалата част от света. По думите й нивото от 100 долара за барел вече се е превърнало в ключов психологически праг за инвеститорите.

Натиск и върху Европа

Към несигурността се добавя и натискът от Вашингтон върху европейските държави за освобождаване на дизел от стратегическите резерви. Администрацията на Доналд Тръмп настоява Германия и Франция да пуснат допълнителни количества на пазара, за да помогнат за ограничаване на цените на горивата.

Според информация на Ройтерс САЩ е поискала Европейският съюз да освободи около 120 млн. барела дизел през следващите шест месеца. Вашингтон е предупредил, че при отказ може да бъде разгледано ограничаване на американския износ на дизел към Европа.

Държавите от ЕС разполагат с близо 109 млн. тона аварийни запаси от суров петрол и нефтопродукти. Европейските правителства обаче трябва да преценят доколко могат да използват резервите, без да отслабят защитата си при евентуално допълнително влошаване на доставките.

Според главния петролен анализатор в XAnalysts Мукеш Сахдев именно натискът на САЩ върху ЕС за освобождаване на запаси ограничава част от възходящото движение на цените. Пазарът остава между риска от нови прекъсвания на доставките и очакванията, че допълнителни количества от стратегическите резерви могат временно да успокоят цените.