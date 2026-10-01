Бизнес

УниКредит Булбанк е отличена като „Най-добра банка за валутни операции в България“ от Euromoney

• Признанието потвърждава водещата позиция на банката на българския валутен пазар и високото качество на предлаганите решения

УниКредит Булбанк е отличена като „Най-добра банка за валутни операции в България“ от Euromoney
01 окт 26 | 16:19
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Григор Атанасов

УниКредит беше определена за победител в категорията „Най-добра банка за валутни операции в България“ на Euromoney Foreign Exchange Awards 2026. Наградите са сред най-утвърдените международни отличия в областта на валутните пазари и отличават водещи финансови институции от цял свят.

УниКредит предоставя решения в областта на валутните операции и финансовите пазари на корпоративни и институционални клиенти, като подпомага управлението на валутния риск, международната търговия и достъпа до глобалните пазари.

„Тази награда е признание за професионализма и отдадеността на нашите екипи, както и за доверието, което клиентите ни гласуват всеки ден. В среда на динамични пазари и нарастващи изисквания към управлението на риска ние продължаваме да инвестираме в експертиза, технологии и решения, които помагат на бизнеса да взема информирани решения и да се развива уверено на международните пазари. В периода на присъединяване на България към еврозоната продължаваме активно да подкрепяме клиентите си с експертен опит и решения, съобразени с променящата се пазарна среда“, коментира Борислав Бангеев, Главен директор Корпоративно банкиране и член на Управителния съвет на УниКредит Булбанк.

Като част от международната банкова група УниКредит, банката съчетава задълбочено познаване на местния пазар с достъп до глобална мрежа и международна експертиза. Това позволява предлагането на широк спектър от решения в областта на финансовите пазари, съобразени с нуждите на компаниите както в България, така и на международните пазари.

Получената награда е поредно признание за усилията на банката да предоставя висококачествено обслужване и решения, които подпомагат развитието и конкурентоспособността на нейните клиенти в условията на все по-взаимосвързана световна икономика.

Вече повече от четири десетилетия Euromoney организира програми за оценяване на водещи финансови институции в световен мащаб. Foreign Exchange Awards обединяват банки, брокери, платформи и технологични компании и са сред най-разпознаваемите отличия в сферата на валутните пазари.

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Автор Григор Атанасов

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