Fibank е най-добрата банка за клиентско обслужване в България
Според Euromoney
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Според Euromoney
Общо 15 награди бяха присъдени на мегабанката УниКредит в рамките на Euromoney 2025
Тя е и Най-добра банка в областта на ESG за 2025 г. в страната
Банката спечели общо 7 приза в престижните категории за България, Хърватска, Унгария, както и за Централна и Източна Европа