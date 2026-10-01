Мажоритарният собственик на Yettel пусна в ОАЕ мобилна мрежа със скорост до 10 Gbps

e& UAE пусна първата в света мобилна мрежа в горния 6 GHz честотен диапазон, като част от подготовката за 6G

Телекомуникационният оператор e& UAE пусна в експлоатация първата в света мобилна мрежа, която използва горния 6 GHz честотен диапазон, предаде изданието Arabian Business. Тя използва 256TRX Giga-MIMO технология и може да осигури максимална скорост на сваляне до 10 Gbps. e& има присъствие и на българския телекомуникационен пазар като мажоритарен собственик на e& PPF Telecom Group, част от която е Yettel.

Технологията вече се използва в реални условия в съществуващата 5.5G мрежа на e& UAE. Внедряването е част от развитието на инфраструктурата, която ще подпомогне бъдещия преход на страната към 6G.

По данни на e& UAE новата мрежова конфигурация може да осигури пикова скорост до 10 Gbps при сваляне и до 1 Gbps при качване на данни за един потребител. В допълнение единична клетка може да надхвърли 50Gbps скорости като се комбинират и останалите TDD честотни ленти.

Според e& UAE това е първото подобно внедряване в света, което позволява през мобилна мрежа да се постигне производителност, сравнима с тази на оптичната свързаност.

Мобилна мрежа с 10 Gbps в ОАЕ

Мрежата използва горната част на спектъра между 6425 и 6775 MHz, което осигурява до 350 MHz непрекъсната честотна лента. Този допълнителен ресурс се комбинира с 256TRX Giga-MIMO, която увеличава капацитета за предаване спрямо конвенционалните 5G конфигурации с 64TRX MIMO.

Технологията е проектирана да увеличи мрежовия капацитет като същевременно осигурява по-прецизно формиране на лъча (beamforming) и потискане на смущенията, особено в гъсто населени градски райони.

От e& UAE споделят, че благодарение на beamforming технологията успешно се компенсират ограниченията в покритието, характерни за по-високите честоти.

По данни на оператора покритието от една базова станция може да бъде съпоставимо с това на съществуващата инфраструктура в 3.5GHz C-band мрежа.

„Преминахме от техническа валидация към реална търговска експлоатация“, коментира Марван бин Шакар, главен технологичен директор на e& UAE, цитиран от Arabian Business. По думите му внедряването подобрява възможностите на 5G-Advanced мрежата и едновременно с това подготвя инфраструктурата за бъдещото развитие към 6G. Той определя постижението и като важна стъпка към амбицията на ОАЕ да останат сред водещите дигитални центрове в света.

Подготовка за 6G

Стартирането на мрежата е част от националния план на ОАЕ за развитие на 6G, ръководен от местния регулатор за телекомуникации и цифрово управление. Въпреки това новата мрежа сама по себе си не представлява 6G мрежа.

На този етап e& използва горния 6 GHz честотен диапазон върху съществуващата си 5.5G мрежа. Това е част от постепенния преход към технологиите, които се очаква да бъдат в основата на бъдещите 6G услуги и IMT-2030 глобалната рамка.

Допълнителният мрежов капацитет от своя страна може да създаде условия за поддръжката на приложения като мрежови операции с вграден изкуствен интелект (AI-native network operations), разширена реалност (XR), автономни индустриални системи и инфраструктура за умни градове, посочва Arabian Business.

За e& внедряването е и възможност да натрупа практически опит с технологии, които се очаква да играят ключова роля в следващите поколения мобилни мрежи. По данни на оператора новата технология ще разшири мобилната свързаност с висок капацитет в ОАЕ и ще подкрепи развитието на дигиталната икономика на страната.