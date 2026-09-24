Магията на Хогуортс идва в Yettel

Моделът се предлага ексклузивно от Yettel на българския пазар и може да бъде закупен онлайн на цена от 479,99 евро

Yettel започва продажбите на realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition – лимитиран смартфон, който пренася част от света на Хогуортс чрез специално разработен дизайн, тематичен интерфейс и колекционерски комплект. Устройството се предлага ексклузивно за българския пазар в онлайн магазина на мобилния оператор за 479,99 евро в брой или на изплащане за 23,99 евро на месец с двугодишен договор за абонаментен план Total Unlimited MAX.

Създаден в партньорство с Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, моделът е първият брандиран смартфон на realme, посветен на Хари Потър. Производителят е разработил цялостна визия, която обхваща телефона, софтуера и дори самата опаковка. В световен мащаб са произведени едва 5000 броя от специалния комплект.

В центъра на задния панел са разположени емблемите на четирите дома в Хогуортс – Грифиндор, Слидерин, Рейвънклoу и Хафълпаф. Благодарение на технологията Quadra Light-Sensing Color-changing Technology те променят цвета си под въздействието на слънчева или UV светлина и разкриват характерните цветове на домовете. Ефектът е вдъхновен от емблематичната церемония по разпределението в училището.

Кафявият гръб с текстура, наподобяваща кожа, е допълнен от ромбовиден мотив, вдъхновен от сцената с магьосническия шах, а камерният модул напомня очите на Хедуиг –вълшебната бяла сова на главния герой. Върху металната рамка е лазерно гравирано посланието „Welcome to Hogwarts“.

Тематиката преминава и в софтуерния интерфейс. realme е разработила специално оформление с тапети, преработени икони и анимации при стартиране, отключване и зареждане на устройството. Собствена визия има и GT Mode, а при използването на смартфона могат да бъдат открити над 10 скрити препратки към света на Хари Потър. Камерата също предлага тематични водни знаци, свързани с четирите дома в Хогуортс.

realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition се предлага в колекционерска кутия, изработена като точно копие на емблематичния куфар на Хари Потър. В нея е включен Hogwarts Welcome Pack с писмо за прием в училищетоза магия и вълшебство, билет за влака от платформа 9¾, книгоразделители с емблемите на четирите дома на Хогуортс, картички с герои, специален калъф за смартфона и тематичен аксесоарза отваряне на капачето на SIM картата.

Отвъд магията: технологиите в realme 16 Pro 5G

Зад специалната визия стои пълноценен смартфон от серията realme 16 Pro. Основната камера е 200 MP с оптична и електронна стабилизация, които подпомагат заснемането на по-ясни и стабилни кадри. Към нея е добавена 8 MP ултраширокоъгълна камера със зрително полеот 112 градуса, а отпред е разположена 50 MP камера за селфита и видеоразговори. Технологията LumaColor е насочена към естественото предаване на цветовете и по-прецизното отделяне на обекта от фона при портретни снимки. Смартфонът може да записва видео с резолюция 4K при 30 кадъра в секунда, както и Full HD при до 60 кадъра в секунда.

Моделът е с 6,78-инчов AMOLED дисплей с резолюция 1272 × 2772 пиксела и адаптивна честота на опресняване до 144 Hz. Това прави движението на изображението по-плавно при превъртане, гледане на съдържание и игри. Яркостта до 1400 нита в HBM режим подпомага видимостта на екрана при използване на открито.

За производителността се грижи MediaTek Dimensity 7300 Max 5G, а една от най-силните характеристики на модела е батерията – тя е 6500 mAh и поддържа 45W бързо зареждане. А в комплекта е включено 80W зарядно. Така специалното издание не прави компромис с автономността за сметка на тематичния дизайн. Смартфонът поддържа 5G свързаност, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.4 Low Energy, а софтуерната платформа е realme UI 7.0.

С покупката на realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition клиентите могат да се възползват и от предимствата на „Смартфон Вселена“ – екосистемата от услуги на Yettel за цялостна грижа и защита на мобилното устройство. Тя включва до 4 години гаранция за смартфона, до 2 месеца застраховка, диагностика и обслужване в сертифициран сервиз, гъвкави възможности за плащане и програмата „Рециклирай и спести“, чрез която старо устройство може да бъде предадено за рециклиране срещу отстъпка при покупката на ново.