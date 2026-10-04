Бизнесът иска обрат за скъпия ток. Предупреждава за тежък финансов натиск

Бизнесът настоява Министерският съвет да преразгледа новия механизъм за компенсиране на разходите за електроенергия на небитовите потребители. Основното притеснение е, че помощите за фирми, болници, училища, администрации и културни институции ще бъдат изплатени еднократно едва след края на периода на 30 юни 2027 г. Председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев предупреди пред БНР, че при очакваните високи зимни цени предприятията могат да попаднат в „ликвидна дупка“. Затова работодателите настояват за спешна среща с Министерството на енергетиката и промяна на реда за плащане.

Компенсацията вече не идва всеки месец

Със свое решение от 17 септември правителството промени досегашния механизъм, при който компенсациите се изчисляваха и предоставяха ежемесечно. Новата програма обхваща периода от 1 септември 2026 г. до 30 юни 2027 г.

Базовата стойност е 122,71 евро за мегаватчас без ДДС. Ако средната борсова цена надхвърли това ниво, ще се изчислява компенсация върху разликата, но окончателното плащане ще бъде направено след края на целия 10-месечен период.

180 евро се превръщат в критичния праг

Предвидена е възможност за междинна подкрепа само при много високи цени. Ако средната борсова цена за даден месец надхвърли 180 евро за мегаватчас, тогава ще може да бъде предоставена авансова компенсация.

Именно този праг тревожи бизнеса. Добри Митрев посочи, че цените на фючърсите за декември и януари вече се движат около 175 евро за мегаватчас - опасно близо до границата, над която започва междинното подпомагане.

Предприятията могат да изпаднат в ликвидна дупка

„Фючърсите на енергийните борси декември-януари над 175 евро можем да очакваме като цени на електрическата енергия, което е много близко до този междинен таван, който те са сложили, от 180 евро. И възможността българските предприятия и не само те да изпаднат в ликвидна дупка“, предупреди Митрев.

Проблемът според бизнеса е, че дори цените да останат високи, но под прага от 180 евро, фирмите и останалите небитови потребители ще трябва сами да покриват значително по-високите текущи сметки и да чакат окончателната компенсация след края на юни.

Болници и училища също са засегнати

Новият ред не засяга само частния бизнес. На свободния пазар са и редица небитови потребители като лечебни заведения, училища, административни и културни институции, за които високите сметки могат също да създадат сериозен натиск върху текущите бюджети.

Затова работодателските организации настояват за работна среща с Министерството на енергетиката. Искането им е правителството да преразгледа сроковете и начина на изплащане на компенсациите, преди зимните борсови цени да поставят механизма на реално изпитание.