Националният гаранционен фонд подкрепи над 5000 МСП с кредити за 1,4 млрд. лв. и одобри заявки за 2,3 млрд. лв. за следващите три години
Дружеството отчита рекордна в историята година в подкрепата си за малкия бизнес
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Дружеството отчита рекордна в историята година в подкрепата си за малкия бизнес
Кандидатстването по мярката е изцяло онлайн до 16.30 ч.
Голяма част от шивашките предприятия у нас шият на ишлеме и са основно експортно ориентирани
Излезе статистика за 560 компании
Ако една държава не може да спаси едно предприятие, с какво може да се справи, заяви лидерът на ДПС
Заявки за масови уволнения има почти в цялата страна, включително и в столицата
Държавата ще загуби около 625 млн. лв. приходи само от предприятията в Маришкия басейн
Министерството на икономиката и индустрията слага таван на заплатите в публичните предприятия
България прави свой прочит, поставяйки под общ знаменател всички производители
Миналия месец германските власти изготвиха пакет от енергийни облекчения
Красимир Дачев каза ще оцелеят ли предприятията без газ
28 000 предприятия ползват газ. В тях работят 250 000 души, написа лидерът на БСП
Бизнесът и синдикатите ще бъдат нашите партньори, каза Никола Стоянов
Ще имаме ли парно през зимата?
Програмата е за микро-, малки и средни предприятия до 2,2 млн. лв.
Темата "енергетика" в момента е толкова важна, че партиите трябва да седнат на масата още сега и да постигнат национален консенсус, категоричен е експ...
Мярката беше одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ
Не по-малко от 1 милиард лева трябва да задели държавата за спасяване на българския бизнес, категоричен е кандидатът за народен представител от "БСП з...
Бизнес клиентите на банката ще могат да се възползват от финансиране при преференциални ценови условия и облекчени изисквания за обезпеченост
Столичният общински съвет пропусна възможността да изработи конкретна и работеща политика