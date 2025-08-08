Американските мита удариха и швейцарското злато

Съединените щати наложиха мито върху вноса на еднокилограмови златни кюлчета - ход, който може да разклати световния пазар на благородния метал и да нанесе нов удар на Швейцария - най-големия център за рафиниране в света, пише "Файненшъл таймс".

Службата за митническа и гранична защита на САЩ (CBP) обяви, че еднокилограмовите и 100-тройунционни златни кюлчета трябва да бъдат класифицирани под митнически код, подлежащ на ставки според т. нар. писмо за решение (официален писмен документ, който предоставя официално тълкуване на закон или разпоредба) от 31 юли, с което "Файненшъл таймс" се е запознал. Писмата за решение се използват от властите в САЩ, за да изясняват търговската си политика.

Решението на Службата за митническа и гранична защита на САЩ е в рязък контраст с предишните очаквания на индустрията, че златни кюлчета от този вид трябва да бъдат класифицирани, използвайки различен митнически код, който е освободен от митата, обявени от Тръмп.

Кюлчетата от един килограм са най-разпространената форма, търгувана на борсата "Комекс" (Comex), подразделение на Нюйоркската стокова борса, и най-голям фючърсен пазар на злато в света, като представляват по-голямата част от износа им от Швейцария за САЩ.

Отношенията между Вашингтон и Берн се влошиха, след като САЩ обявиха миналата седмица мито от 39 на сто върху вноса от Швейцария. Златото е един от най-големите експортни стоки на Берн за САЩ, показват митническите данни.

Решението за ставките нанесе "още един удар" на швейцарската търговия със злато със САЩ, заяви Кристоф Вилд, президент на Швейцарската асоциация на производителите и търговците на благородни метали (ASFCMP), като добави, че митото върху вноса на злато ще затрудни задоволяването на търсенето на благородния метал.

По-рано през годината търговците засилиха вноса си на злато, преди да влязат в сила обявените от Тръмп мита, натрупвайки рекордни запаси на борсата "Комекс" и довеждайки временно до недостига му на Лондонската метална борса (LME).

Когато обаче тези тарифи бяха обявени, те включваха изключения за много стоки, включително определена класификация на кюлчетата, която беше широко интерпретирана и се смяташе, че обхващаща големите златни кюлчета.

Световният търговски поток на кюлчетата обикновено е следният - големите златни кюлчета преминават между Лондон и Ню Йорк през Швейцария, където се преработват в различни размери.

На двата пазара се използват различни по размер кюлчета, като в Лондон се използва кюлче от 400 тройунции, което е приблизително с размерите на тухла, докато в Ню Йорк се предпочита кюлчето от килограм, което е с размерите приблизително на смартфон.

Златото е в исторически възход през тази година, като е поскъпнало с 27 на сто от края на 2024 г. и за кратко е достигна 3500 долара за тройунция.

Опасенията от инфлацията, равнището на държавния дълг и отстъпването на американския долар като резервна световна валута допринесоха за поскъпването на златото.

През 12-те месеца, приключващи през юни, Швейцария изнесе злато за САЩ на стойност 61,5 млрд. долара. Същият обем сега ще бъде обложен с допълнителни мита в размер на 24 млрд. долара, съгласно ставката от 39 на сто, наложена върху вноса от Швейцария, която влезе в сила вчера.

"Преобладаващото мнение е, че благородните метали, претопени от швейцарските рафинерии и изнесени за САЩ, могат да се превозват без мита", каза Кристоф Вилд. "Въпреки това класификацията на митническия код за различните златни продукти невинаги е точна", допълни той.

Няколко швейцарски рафинерии на злато заявиха, че в продължение на месеци са търсили с адвокати решение кои видове златни изделия могат да бъдат освободени от мита.

Две рафинерии съобщиха пред "Файненшъл таймс", че временно са намалили или спрели доставките за САЩ заради тази несигурност.

В писмо за решение, с което се отговаря на официално искане за разяснение от швейцарска рафинерия, се посочва, че кюлчетата от един килограм и от 100 тройунции попадат в класификационен код 7108.13.5500. Те не са включени в код 7108.12.10 – единственият код, освободен от мита за внос.

