Срив на златото под критичната граница

Цената на златото отбеляза рязък спад, пропадайки под психологическата граница от четири хиляди долара за тройунция за първи път от ноември насам, съобщава информационна агенция БГНЕС. Благородният метал се намира под сериозен пазарен натиск, предизвикан от засилващите се очаквания за ново повишение на основните лихвени проценти от страна на Федералния резерв в Съединените щати. Инвеститорите реагират нервно на продължаващия инфлационен натиск в глобален мащаб, който бива допълнително подхранван от нестихващия военен конфликт в Близкия изток. Тези геополитически фактори променят изцяло поведението на големите играчи на стоковите борси, които започват да преосмислят своите стратегии за съхранение на капитал през настоящата година.

Американските облигации изземват ролята на сигурно убежище за капиталите

Перспективата за дългосрочно запазване на високи лихвени нива в американската икономика променя радикално привлекателността на различните финансови инструменти на международната сцена. Повишаването на доходността прави държавните облигации на Съединените щати и щатския долар изключително апетитни за големите фондове, които традиционно ги възприемат като сигурни активи убежища при кризисни ситуации. Тъй като тези хартиени активи предлагат реална текуща доходност, те се превръщат в директни и успешни конкуренти на инвестиционното злато, което не носи периодична лихва. Това кара търговците масово да пренасочват огромни ликвидни средства от пазара на скъпоценни метали към доларови позиции, засилвайки низходящия тренд при ценния жълт метал.

Ако проявявате траен интерес към суровинните пазари, мога да подготвя за вас допълнителен анализ за цената на среброто или детайлен преглед на промените в котировките на петрола. Коя от двете теми бихте искали да разгледаме в следващата ни статия?





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