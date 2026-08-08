Край на цените в левове и евро. Идва ли ново поскъпване?

Край на двойното етикетиране на стоки и услуги. От утре цените трябва да бъдат само в евро. Временната мярка целеше да подпомогне потребителите да свикнат по-лесно с новата валута и да се предотврати нелоялното повишаване на цените от търговците.

Съгласно Закона дружествата не могат да увеличават цените на предлаганите от тях продукти и услуги, освен когато това не е обосновано от обективни икономически фактори. Ден преди да отпадне двойното етикетиране правителството публикува за обществено обсъждане методиката, по която ще се определя така наречена справедлива стойност на продуктите.

Тя ще се прилага за търговци на дребно при хранителни и нехранителни стоки, като се взимат предвид продуктите с най-голямо значение в ежедневното потребление.

Заложени са критерии за качество, ценови сегмент и мерни единици, за да е ясно, чесе сравняват идентични продукти от ниския ценови сегмент.

Предлага се още да има така наречения „котвен продукт” - за всяка категория търговецът определя конкретен артикул, който служи като база за сравнение.

След като двойното етикетиране отпадне, управляващите признават, че има риск от необосновано вдигане на цените. Но до края на септември трябва да заработят дигиталните платформи, които ще показват ежедневните цени на хранителните продукти, както и ще проследяват ценообразуването. Ще се въведе и справедливата цена.

Много скоро очакваме ясна картина точно на каква цена влизат на едро продуктите, каква е производствената цена на храните, през какви ръце минават, къде се трупа голямата надценка, разпределя ли се правилно, включително и към потребителя. Това заяви е ефира на „Събуди се” народният представител от ПГ на „Прогресивна България” Тодор Джиков.

Депутатът посочи, че това е дигитална платформа за проследимост, която би трябвало да заработи до края на септември. Той коментира още, че справедливата цена ще е показателна цена, която реално ще отчита една нормална икономическа надценка, съответстваща на стойността на конкретния продукт, пише "Лупа".