Обрат в цената на златото. Силен ръст след седмици на спад

Златото поскъпна с 2% в петък, подкрепено от отслабването на долара и засиленото търсене на изгодни сделки, но остава напът към четвърта поредна седмица на спад. Въпреки краткото възстановяване, пазарът продължава да е под натиск заради високите цени на енергията, които подхранват инфлационните опасения и очакванията за по-високи лихви в световен мащаб.

Спот цената на златото достигна 4466,38 долара за унция към 08:37 часа българско време, като въпреки ръста, благородният метал остава с около 0,5% надолу за седмицата. Фючърсите на златото в САЩ за доставка през април също се повишиха - с 1,9% до 4461 долара.

Основен фактор за поскъпването е по-слабият долар, който прави златото по-достъпно за инвеститорите, използващи други валути. Въпреки това, в по-широк план металът остава под сериозен натиск.

От началото на войната между САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари цената на златото е спаднала с около 16%, като основна причина е засилването на долара, който е поскъпнал с над 2% за същия период.

„В продължение на седмици златото се разглеждаше като ликвиден актив, който се продава, за да покрие волатилността и маржин изискванията на други пазари, но при сегашните нива вече изглежда като добра възможност за стойност, което обяснява връщането на интереса“, заяви главният пазарен анализатор на KCM Trade Тим Уотърър.

Въпреки това перспективите остават ограничени. „Централните банки, които остават предпазливи заради инфлацията, подхранвана от цените на петрола, продължават да действат като силен фактор, който ограничава възхода на златото“, допълни той.

Така пазарът остава в сложен баланс между краткосрочни ръстове и по-дългосрочен натиск, като инвеститорите внимателно следят развитието на инфлацията и решенията на централните банки.

