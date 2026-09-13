Спасяването на Credit Suisse роди нов банков гигант
Рекордна финансова инжекция бе одобрена от финансовата комисия на Федералното събрание на страната
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Рекордна финансова инжекция бе одобрена от финансовата комисия на Федералното събрание на страната
И Брендо заби пирон в ковчега на швейцарската банка
UBS ще преструктурира подразделението за инвестиционно банкиране на Credit Suisse в инвестиционна банка
Варшава. Полша е наелa Швейцарската банка UBS и германския кредитор Deutsch Bank ще координират пласирането на нова емисия полски облигации, съобщава...