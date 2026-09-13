Максим Бехар на 70. Българският глас на световните комуникации
Годишнина празнува човекът, който превърна журналистиката, PR индустрията и модерния бизнес в обща история за доверие, влияние и нови хоризонти
Следете всички новини, анализи и коментари за Pr. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Годишнина празнува човекът, който превърна журналистиката, PR индустрията и модерния бизнес в обща история за доверие, влияние и нови хоризонти
Влиятелни фигури в глобалния PR се събраха в Швейцария за тазгодишното издание на Davos Communications Summit & Awards
Елеонора Иванова е номинирана за най-добър акаунт в сферата на комуникациите на престижните награди 2025 Top Women in PR на PR News
PR-ът се превърна в мръсна дума, подобна на пропаганда и идеологическа диверсия, казва Ирина Кънева
Ексклузивната програма по PR на колежа стартира през май
Експертът от "Връзки с общестеността" на летище София Даниела Велева ще бъде освободена, съобщава Нова телевизия. Решението е взето заради информацият...
Зам.-министър Костадинов познава проблемите в наука отвътре - професорът е специалист по механика и роботика
Благоевград. „Ден на PR студента" се провежда днес в Университетски център „Бачиново" над Благоевград от 10.00 до 16.00 часа. В програмата е включена...
Благоевград. Научна сесия „Сблъсъкът между поколенията – PR на съвременното общество" организира майсторският клас по PR в ЮЗУ "Неофит Рилски" – Благо...