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Уволняват PR-а на Летище София

Уволняват PR-а на Летище София

Експертът от "Връзки с общестеността" на летище София Даниела Велева ще бъде освободена, съобщава Нова телевизия. Решението е взето заради информацият...

02 декември | 7:13
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