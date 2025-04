Българско момиче се нареди сред най-добрите PR-специалисти в света

Една от най-авторитетните световни медии за комуникации PR News номинира Елеонора Иванова, Account Director в SiteMedia Consultancy, за Agency Account Accelerators of the Year в едни от най-престижните световни награди за комуникационни специалисти в света 2025 Top Women in PR.

Тя е единственият представител на Източна Европа, достигал до финала през тази година. Сред другите финалисти се нареждат ПР-специалисти от десетки агенции и компании като FleishmanHillard, Omnicom PR Group, M&C Saatchi, APCO, Sotheby's, ESPN, U.S. Navy, Golin и други.

Специалистите и техните проекти са оценявани по постигнатите резултати през последната година, реализирани кампании, работата с клиенти, иновативни подходи, възможности за развитие, нестандартни работни решения, цялостно отношение към работния процес и много други постижения. Обявяването на победителите и церемонията по връчване на наградите ще се състои на 5-и юни 2025 г., в Ню Йорк, САЩ.

„Тази номинация е признание за доверието, което сме изградили с нашите клиенти, за смелите проекти, по които работим, и за резултатите, които постигаме заедно. За мен това отличие е потвърждение, че усилията ни имат стойност и видим ефект“, сподели Елеонора Иванова и допълни: „Вярвам, че развитието и бъдещето на българските комуникационни услуги се дължи на неуморната работа на всички ПР-специалисти в страната. Радвам се, че съм част от тази общност. В SiteMedia Consultancy не правим компромиси – предлагаме високо качество, работещи идеи и реални решения. Това е подходът, който ни движи напред и прави работата ни смислена.“

Елеонора Иванова работи в сферата на комуникациите от 17 години. Управлява и активно участва в множество проекти на клиенти като Beiersdorf, BILLA, Henkel, Microsoft, Coca-Cola, HP, Orange, GoodMills, издателство „Клет България“ и др. Проектите и кампаниите, в които е участвала, са спечелили повече от 50 български и международни награди.

Пълния списък с всички финалисти в 2025 Top Women in PR може да видите тук .

