Българско момиче се нареди сред най-добрите PR-специалисти в света
Елеонора Иванова е номинирана за най-добър акаунт в сферата на комуникациите на престижните награди 2025 Top Women in PR на PR News
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Елеонора Иванова е номинирана за най-добър акаунт в сферата на комуникациите на престижните награди 2025 Top Women in PR на PR News