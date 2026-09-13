Монархията пред разпад! В Бъкингам е кошмар без Елизабет II
Уилям изгони две братовчедки от ложата на династията
Следете всички новини, анализи и коментари за Разпад. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Уилям изгони две братовчедки от ложата на династията
Архитект и шампион скъсаха партийните си билети
Щом и голямата звезда в тима иска да си ходи
Дерибеите се разпадат, каза журналистът
Радостин Василев беше освободен от поста заместник-председател на парламента
Демократична България са по-разумни, каза пиар експертът
Водачите на фракцията в Неврокопско напуснаха
За опозицията краят на коалицията беше предизвестен от серията скандали около икономическия курс на Германия
Шолц каза, че ще поиска гласуването на вот на доверие на правителството му на 15 януари
След оспорван сблъсък
Групата продължава напред
Пусна извънредно съобщение във Фейсбук
Напрежение в коалицията, летят искри
И се отказва от политиката
Ключово решение за изборите на 9 юни
Свидетели сме на тотален разпад на държавата, заяви председателят на ДПС
През новата година ще разберем дали окончателно се формират два икономически свята
Само аз ли виждам и усещам, че всичко е пред разпад, пита актьорът?
Публицист с притеснителен коментар
Страх ме е да си помисля какъв е рейтингът на полицията в момента, казва депутатът от ГЕРБ-СДС, бивш министър на вътрешните работи