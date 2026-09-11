Румен Петков с остра атака по Дечев: Погромът в МВР е безпрецедентен!
Лидерът на АБВ обвини властта за опасни кадрови чистки
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Лидерът на АБВ обвини властта за опасни кадрови чистки
Лидерът на АБВ заяви, че при консенсус може да има ротация на шефа на парламента
Тези, които се вторачват в поста вътрешен министър, нямат добри намерения за държавата, каза бившият МВР-шеф
Марков неслучайно е бил уволнен от структурите на НСО по времето на Георги Първанов преди 17 години
Коалира ли се със Стефан Янев
Според Атанас Зафиров от левицата общите идеи между БСП и АБВ са повече от тези, по които се отличават
Не сме удовлетворени от резултата, който постигнахме на последните избори, каза Румен Петков
Ген. Атанасов ме подслушваше, подслушваха и американското посолство, казва лидерът на АБВ
От партия АБВ настояват за незабавното разпускане на Националния оперативен щаб
Ляво и дясно се размиват, заяви актьорът
Става въпрос за ПП АБВ
ще мери сили с червения депутат Христо Проданов и лидера на СДС Румен Христов
Той беше представен на членове и симпатизанти на партията от лидера на формацията Румен Петков.
Атанас Шопов ще води листата в 13-и многомандатен район
Румен Петков нарече Мутафчийски "гологлавото пингвинче"
Води листите на АБВ в София-23 и във Варна
Аз съм с АБВ, а не в тях
Доцентът е номиниран в листите на партия АБВ
Газопроводът "Балкански поток" няма да е готов до края на май, твърди лидерът на АБВ
Ревизия на общината, обеща лидерът на АБВ