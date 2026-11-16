Обрат в Nvidia след скандала! Връща ли се Дженсън Хуанг

Спадът при акциите на Nvidia продължава и в понеделник, след като през изминалата седмица технологичният гигант загуби стотици милиарди долари от пазарната си стойност. Причина за сътресенията стана неочакваното оттегляне на главния изпълнителен директор Дженсън Хуанг, като в предборсовата търговия книжата на компанията отстъпиха с нови 1,56%, предава CNBC.

Хуанг се раздели с позициите си на президент, изпълнителен директор и член на борда в четвъртък. Оттеглянето му бе провокирано от разкрития за лични отношения с две служителки в компанията, както и с жена, за която съществуват подозрения за връзки с китайското разузнаване. Напускането на човека, който доскоро определяше еднолично курса на водещия играч в AI индустрията, породи сериозни опасения сред инвеститорите за бъдещата посока на производителя на чипове.

Подкрепа от технологичния елит и спорната роля на съюзниците

В отговор на кризата стартира онлайн кампанията Stand with Jensen („Заставам зад Дженсън“), която вече събра над 170 000 подписа с настояване съоснователят да бъде върнат на ръководния пост. Инициативата получи подкрепа от настоящи и бивши кадри на Nvidia, акционери и ключови имена в бранша.

Сред най-изявените защитници се нареждат Илон Мъск (Tesla), Тим Суини (Epic Games), Гари Тан (Y Combinator), Тобиас Лютке (Shopify) и Травис Каланик (Atoms). Влиятелни инвеститори като Брад Герстнер от Altimeter Capital и Гавин Бейкър от Atreides Management също призоваха за обективен процес и преразглеждане на всички опции, включително връщането на Хуанг. Подобна подкрепа от фигури като Мъск и Каланик обаче е нож с две остриета, тъй като репутацията им на едни от най-противоречивите лидери в Силициевата долина не носи еднозначен позитив.

Лобистки усилия срещу официалната позиция на компанията

Според данни на Financial Times, самият Хуанг вече обмисля сценарий за завръщане съвместно с приближени сътрудници, които координират лобистка офанзива в технологичните среди и търсят съдействие от Белия дом.

От своя страна ръководството на Nvidia запазва дистанция и заявява, че процесът по избор на агенция за подбор на нов постоянен лидер все още тече. От компанията определят като прибързани слуховете за конкретни наследници, сред които се спряга и името на главния изпълнителен директор на Arm Рене Хаас.

Разследванията като пречка пред сценарий „Сам Алтман“

Временното управление на Nvidia бе поверено на дългогодишния финансов директор Колет Крес, но перспективите за бързо завръщане на Хуанг изглеждат силно ограничени. Бордът на директорите е стартирал независима проверка на действията му, а паралелно с това американски законодатели готвят разследвания за евентуални заплахи за националната сигурност и американското технологично надмощие в сферата на изкуствения интелект.

Основателят на SkyBridge Антъни Скарамучи коментира, че именно тези институционални проверки правят завръщането невъзможно – за разлика от казуса със Сам Алтман в OpenAI през 2023 г., когато той успя да обърне ситуацията в своя полза и да отстрани вътрешните си опоненти. Сходна позиция заема и анализаторът Дан Айвс от Yorkville Ives & Co., който отхвърля подобен обрат и подчертава, че ключовият приоритет пред Колет Крес е да стабилизира доверието на пазарите преди публикуването на финансовия отчет за третото тримесечие във вторник.