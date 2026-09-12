Технологичен гигант влиза в елитното бягане с отбора на Елиуд Кипчоге
Партньорството цели по-прецизни тренировки и глобално вдъхновение за бегачите
Следете всички новини, анализи и коментари за Huawei. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Партньорството цели по-прецизни тренировки и глобално вдъхновение за бегачите
Клиентите могат да се възползват от офертата както в търговската мрежа на Vivacom, така и онлайн
Pogi Challenge привлече над хиляда участници и демонстрира синхрона между спорт и технология
Huawei Watch Ultimate 2 е водещото премиум устройство на пазара
Иновативните устройства са с още по-издръжлива батерия до 3 седмици, спортни напътствия на български език и NFC плащания
Офертата е валидна до 30 септември или до изчерпване на количествата
Всички устройства от кампанията се предлагат с плановете Unlimited на Vivacom
Перфектният смарт аксесоар за лятото с плановете Unlimited
С до 200 лева отстъпка се предлага HUAWEI Watch GT 5 Pro 42 mm White
Моделите Watch GT 5, GT 5 Pro и Watch Ultimate Green – на още по-добри цени в цялата търговска мрежа на Yettel и с безплатна доставка при онлайн поръч...
Часовниците се отличават с богат набор от функционалности за здраве и активен начин на живот
До края на април общо 16 модела се предлагат с до 200 лв. отстъпка и безплатна доставка
Пролетната оферта е валидна до 30 април 2025 или до изчерпване на количествата
Тя включва марки като Apple, Honor, Samsung Xiaomi и други
Новите смартфони вече са налични в магазините и онлайн
Едни от най-желаните модели на технологичния гигант Huawei са на разположение на потребителите на телекома
Ще бъде ли той убиецът на продукта на Apple
Част от кампанията са двата смартфона от последната серия Nova 12 на Huawei – Nova 12i и Nova 12SE
Едни от най-желаните предложения от технологичните гиганти ще бъдат на разположение за закупуване от потребителите с план от телекома
В промоцията са включени модели на водещи марки като Samsung, Huawei и Xiaomi