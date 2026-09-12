Правят у нас евроцентър за обучение на спасяващи
Той ще бъде реализиран между Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец, заедно с правителството на България
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Той ще бъде реализиран между Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец, заедно с правителството на България
Писмо е изпратил президентът на Международната федерация на Червения кръст Франческо Рока
Обучението е за реакция при земетресение
"Червеният кръст" засили постъпленията от дарена кръв в Сан Салвадор с интересна практика. Десетки фенове на Iron Maiden платиха с кръвта си билетите...
Двама служители на Червения кръст от йеменски произход са били убити северно от столицата Сана в сряда. Това съобщава AFP, като се позовава на изявлен...
12 доброволки на „Екип 254" на БЧК Кърджали проведоха традиционната си Великденска благотворителна кампания „От хората за хората". За осма поредна го...
Международният комитет на Червения кръст (МКЧК) ще изпрати хуманитарна помощ в Йемен. Там е жизненоважно да получат медикаменти и да има хуманитарни р...
Член на Червения кръст загина, а друг бе ранен в следствие на нападение на предполагаеми ислямистки екстремисти в Мали, BBC се позовава на говорител н...
Младите червенокръстци в Кърджали отвориха базар за Свети Валентин. Стоте ръчно изработени картички, валентинки, колиета и цветя бяха продадени за по...
Кърджали. Младите доброволци от БМЧК в Кърджали успешно проведоха традиционната фондонабирателна кампания в навечерието на Великден. С разрешението...
Варна. След прекъсване от 23 години създателят на МФФ „Любовта е лудост" Илко Раев възражда един друг международен и престижен фестивал, чието име е...
Кърджали. В края на седмицата Кърджали ще посрещне млади червенокръстци от страната. Областният град ще бъде домакин на ХІІ Национален събор на Българ...
София. От 1 декември 2013 г. 1 320 сираци, деца от социално-слаби семейства, с безработни или самотни родители ще получават безплатна топла храна всек...
Харманли. 237 кг хранителни продукти бяха предоставени на сирийските бежанци, настанени в Харманли. Набирането на определени видове трайни продукти с...
Червенокръстците искат кръводаряването да е като в Турция