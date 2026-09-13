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Падна руска ракета

Падна руска ракета

Москва. Русия извърши неуспешен опит да изстреля в Космоса от плаваща платформа в Тихия океан в района екватора американски сателит "Интелсат-27" с ра...

01 февруари | 21:05
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