Масирани руски атаки срещу Украйна. Деца сред ранените, горят сгради

Нова вълна от руски удари с ракети и безпилотни апарати порази няколко области на Украйна през изминалата нощ. Най-малко 19 души са ранени при атаките срещу Запорожие и Харковска област, сред тях четири деца и 80-годишна жена. Пожари избухнаха в засегнатите райони, повредени са жилищни сгради, автомобили, търговски обекти и транспортна инфраструктура. Украинската армия съобщи за общо 132 руски дрона, изстреляни срещу страната, като противовъздушната отбрана е успяла да неутрализира 106 от тях, предаде Укринформ.

Осем удара разтърсиха Запорожие

Запорожие отново се оказа сред основните цели на руските атаки. Градът е бил поразен осем пъти, като при обстрела са пострадали най-малко петима души. Сред ранените е и 80-годишна жена, съобщи в Телеграм изпълняващият длъжността ръководител на областната военна администрация Михайло Семикин.

„Врагът нанесе осем удара по Запорожие. Атаката повреди прозорците на жилищна сграда и паркирани автомобили. На мястото на удара избухна пожар“, посочи той.

Спасителните служби работят в засегнатите райони, а местните власти продължават да установяват пълния мащаб на разрушенията.

Още по-голям е броят на пострадалите в Харковска област. Според ръководителя на областната военна администрация Олег Синегубов най-малко 14 души са ранени при руските нападения, включително четири деца.

Руските сили са използвали различни видове въоръжение, сред които две ракети, четири дрона „Геран-2“, един безпилотен апарат „Молния“ и четири FPV дрона. В атаките са участвали и 81 безпилотни апарата, чийто тип все още не е установен.

Удари по Днипро и Никопол, пострадаха домове и магазини

Нападенията обхванаха и Днепропетровска област, където руските сили са нанесли повече от десет удара срещу четири района. Засегнати са жилищни сгради, търговски обекти и транспортната инфраструктура, съобщи ръководителят на областната военна администрация Олександър Ханжа.

В град Днипро са регистрирани поражения по транспортни съоръжения. В Подгородне е повредена жилищна къща, а в Никополския район под ударите са попаднали град Никопол и населеното място Покровске.

Сред засегнатите обекти е и супермаркет, който е получил щети при обстрела. Информацията за разрушенията беше разпространена от местната военна администрация.

Украинската ПВО неутрализира 106 от 132 руски дрона

Мащабът на нощното нападение се вижда и от данните на украинските Военновъздушни сили. Според тях от 18:00 часа в събота руската армия е изпратила срещу страната общо 132 безпилотни летателни апарата.

Сред използваните машини са ударни дронове „Шахед“, включително 78 с реактивни двигатели, както и апарати „Гербера“ и дронове примамки „Пароди“. Те са били изстреляни от районите на Брянск, Орел, Курск, Милерово и Приморско-Ахтарск, както и от окупираните части на Донецка област и Кримския полуостров.

В отблъскването на атаката са участвали авиацията, зенитноракетните подразделения, средствата за радиоелектронна борба и мобилните огневи групи на украинската армия.

По предварителни данни към 8:00 часа тази сутрин са били неутрализирани 106 руски безпилотни апарата, сред които 61 дрона „Шахед“ с реактивни двигатели. Украинските военни съобщават за регистрирани попадения на руски дронове в общо 20 населени места.