Извадиха първия в света смартфон с охлаждане като геймърските компютри

Новият геймърски флагман Red Magic 11 Pro беше представен в Китай.

Устройството разполага с характерен преден панел без прорез и уникална система за охлаждане, несравнима с никой друг конкурент.

Смартфонът комбинира въздушно и течно охлаждане.

Специализирана охлаждаща течност със сървърно качество циркулира през системата от микрокерамична помпа с мощност 80 mW. Освен това се използва вентилатор с рекордна скорост на въртене от 24 000 оборота в минута.

Компанията също така отбелязва, че технологията „двоен термален път“ отвежда топлината от SoC през два независими канала. Това увеличава ефективността на охлаждане със 120% и намалява температурата на устройството средно с 6°C.

Спецификациите са стандартни за флагманско устройство:

6,85-инчов 1.5K OLED дисплей с честота на опресняване от 144 Hz, чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 24 GB LPDDR5T RAM и основна камера с два 50-мегапикселови модула.

Това, което се откроява, е батерията – тя е с капацитет от 8000 mAh, рекорд за флагман от ново поколение. Тя също така поддържа бързо зареждане от 120 W.

Базовият Red Magic 11 Pro с 12GB и 256GB памет струва $700. Най-богатата версия с 24GB и 1TB памет струва $1100.

Red Magic 11 Pro и Xiaomi 17 са единствените смартфони в момента със Snapdragon 8 Elite Gen 5. Очаква се списъкът с устройства, оборудвани с новия процесор, да се разшири до края на годината. Предстоящият флагман Samsung S26 Ultra също ще разполага с персонализирана версия на Snapdragon 8 Elite Gen 5, работеща на рекордните 4.74 GHz.

