Мъск намери цаката на Слънцето, спира глобалното затопляне

В деня, в който ООН излезе с най-тревожния си доклад за глобалното затопляне, най-богатият човек на планетата Илон Мъск обяви, че е намерил цаката на Слънцето и може да спре пагубния за човечеството процес.

Светът е напът да се провали в постигането на основната си цел в борбата с климатичните промени – ограничаването на повишаването на температурите до 1,5 градуса по Целзий. Вероятно този праг ще бъде преминат още през следващото десетилетие, съобщиха от Програмата на ООН за околната среда (UNEP), цитирани от Ройтерс и БТА.

В годишния доклад за съкращаване на емисиите се отбелязва, че поради бавните действия на държавите за ограничаване на парниковите газове, които затоплят планетата, вече е ясно, че светът ще надхвърли основната цел на Парижкото споразумение от 2015 г. – макар и временно.

„Ще бъде трудно този процес да се обърне – необходими са по-бързи и по-мащабни съкращения на емисиите, за да се минимизира превишаването на целта", заявяват от UNEP.

Има решение за климатичната криза, обяви в същото време Мъст и увери, че може да предотврати глобалната катастрофа.

Шефът на "СпейсЕкс" предлага да изстреля голяма група сателити, захранвани от слънчева енергия, в орбита около Земята. Сателитите ще бъдат управлявани от изкуствен интелект и ще могат да правят "малки корекции" в количеството слънчева енергия, достигащо Земята, като по този начин ще охлаждат планетата.

Лили Фур, директор на програмата за изкопаеми горива в Центъра за международно екологично право (CIEL) в Берлин, нарече идеята „силно спекулативна".

„Слънчевата геоинженерия е по своята същност непредсказуема и може да дестабилизира още повече и без това крехката ни климатична система", контрира тя пред "Дейли мейл".

„Ако някога бъде приложено, няма да е възможно да се спре или преустанови, без да се рискува бързо покачване на температурите и ускоряване на глобалното затопляне. Тези силно спекулативни технологии са опасно отклонение от решаването на климатичната криза и трябва да бъдат окончателно отхвърлени", смята тя.

Мъск беше попитан как съзвездието ще гарантира „прецизни и справедливи корекции на слънчевата енергия" по цялата Земя, като се отчитат сезонните колебания. А отговори: „Да. Ще са необходими само малки корекции, за да се предотврати глобалното затопляне или глобалното охлаждане в този случай".

Мъск призна, че прекаленото блокиране на слънчевата светлина може да доведе до рязък спад на температурите и да превърне Земята в „снежна топка".

"Земята многократно е била снежна топка в миналото", каза Мъск, въпреки че последният път, когато това се е случило, е било преди около 635 милиона години.

Рам бен Зеев, автор и предприемач от Шотландия, заяви, че от инженерна гледна точка това „може да е възможно", но „последствията от грешка биха били неизмерими".

