Мъск прави нов скок. Втори фирмен град

Най-богатият човек на планетата Илон Мъск разширява дейността си в щата Тексас чрез изграждането на нов „фирмен град“. Той ще носи името Снейлбрук, пише германската медия "Ен Те Фау". Населеното място се изгражда в окръг Бастроп, на около 560 километра северно от комплекса на „СпейсЕкс“ (SpaceX) и прилежащия град Старбейс, съобщи "Блумбърг", цитирана от БТА.

Снейлбрук (името идва от думата snail, охлюв от англ.) е кръстен на талисмана на компанията на Мъск за тунелно строителство „Боринг къмпани“ (The Boring Company). Градът се развива върху площ над 25 квадратни километра, собственост на фирмата, където вече се намират и офиси на „СпейсЕкс“ и платформата X. По данни на "Блумбърг" на територията са предвидени производствени халета, около 20 жилищни сгради за служители, научен център, фитнес зони и други удобства.

За разлика от изграждането на първия подобен проект - Старбейс, развитието на Снейлбрук протича относително гладко. Според кореспонденция между представители на компаниите на Мъск и местните власти, с която разполага "Блумбърг", регионът разчита силно на инвестициите на предприемача. Това позволява на компанията да отправя специфични искания към администрацията.

„Боринг къмпани“ бе основана с цел намаляване на разходите за тунелно строителство и облекчаване на трафика чрез подземна инфраструктура. От 2021 г., когато фирмата започва работа в окръг Бастроп, Мъск ускорено развива проекта. Компанията изгради части от инфраструктурата си без необходимите разрешителни, което доведе до глоби, включително за нарушения при управлението на отпадъчните води. Според документите подходът е определен като „конфронтационен“.

Компанията е търсила възможности за намаляване на данъчната си тежест, включително чрез преговори за отлагане на такси и искане да не се плащат училищни данъци при създаване на детска градина на територията на фирмата - предложение, което е било отхвърлено. В същото време местната агенция за икономическо развитие е подкрепила законодателни промени, които предоставят по-голяма гъвкавост при лицензи за алкохол - от което се възползва фирменият „Пруфрок пъб“ (Prufrock Pub). В замяна компанията е предложила дарения и съфинансиране на спортни съоръжения.

