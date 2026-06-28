Този номер чупи всякакви правила! Приложете го и ще спите леко в жегата

Британската блогърка и експерт по дома Линзи Кромби сподели лесен трик за справяне с жегата през нощта, без допълнителни разходи. Според Kobieta.onet методът изисква само резервен чаршаф, найлонова торбичка и 15 минути във фризера.

Идеята е чаршафът да се охлади малко преди лягане и така да създаде усещане за свежест в леглото. По думите на Кромби това може да помогне на тялото по-лесно да понижи температурата си преди сън.

Трикът е прост: преди лягане чаршафът се поставя в найлонов плик, след което се оставя във фризера за около 15 минути. След това се изважда и се слага на леглото непосредствено преди сън.

Според Кромби, когато човек легне върху охладения чаршаф, усещането е приятно и освежаващо. Това е особено полезно в нощи, когато спалнята е задушна, въздухът не се движи, а заспиването става трудно заради високите температури.

Тайната на метода е в краткото охлаждане на тялото преди сън. Когато телесната температура леко спадне, организмът по-лесно преминава към режим на почивка, а заспиването може да стане по-бързо и по-комфортно.

Линзи Кромби напомня и за още едно важно правило през деня. За да не се натрупва прекалено много топлина в спалнята, завесите и щорите трябва да останат затворени в най-горещите часове.

Така помещението се предпазва от директното слънце, а вечер температурата вътре може да бъде по-поносима. Комбинацията от засенчена стая през деня и охладен чаршаф преди лягане е евтин и лесен начин за по-спокойна нощ в летните жеги.

Методът не заменя климатик или вентилатор, но е практично решение за хора, които не искат да увеличават сметките си или нямат възможност да използват охлаждащи уреди. Най-голямото му предимство е, че може да се приложи веднага, с неща, които почти всеки има у дома.

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