По-добре ли е да спите без възглавница? Ето какво казват специалистите
Зависи от позата, в която спите
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Зависи от позата, в която спите
Лекари от Италия са първите в света, които успешно са трансплантирали част от гръбначен стълб
Известната холивудска звезда Лайза Минели си счупи гръбначния стълб. Тя е претърпяла инцидент в дома си - играела със своите кучета, едното скача върх...