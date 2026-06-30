Важно от Абровски за месото, плодовете и зеленчуците

След проверките при млякото контролът ще бъде разширен и върху месото, плодовете и зеленчуците. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Той коментира качеството на храните, контрола върху вноса и необходимостта от реформи в сектора.

Земеделието е приоритет за правителството и е част от националната сигурност, изтъкна той. Според него проблемите в българското земеделие са свързани и с европейската политика в сектора. „През последните 16 години Общата селскостопанска политика непрекъснато се променяше. Вместо да гарантира конкурентоспособността на Европа спрямо трети страни, тя създаде конкуренция между самите европейски фермери”, каза Абровски.

По думите му държавата трябва да има ясна представа за състоянието на земеделието, за да може да провежда ефективна политика. „Когато започнахме контрола върху млякото, стана ясно, че няма такъв внос, за какъвто всички твърдяха. Поисках информация какви количества мляко ежедневно постъпват в млекопреработвателните предприятия, но получих отговор, че това не се знае. Когато нямаш представа какво и колко мляко се произвежда, няма как да знаеш какво животновъдство имаш и какви храни консумираш. Ако искаш земеделието да бъде стратегически отрасъл, трябва да има ясни цели. В момента секторът се оказа един огромен разграден двор, в който никой не знае какво се случва”, заяви Абровски.

Като основна цел пред българското земеделие той посочи повишаването на конкурентоспособността и износа на продукция с висока добавена стойност. „Да произвеждаме и да консумираме българска продукция трябва да бъде даденост. Целите ни трябва да бъдат много по-големи – да изнасяме повече продукция и да печелим от международните пазари”, подчерта Абровски.

По думите му сериозен проблем остава организацията на пазара и големият брой посредници между производителите и потребителите. „Имаме много малки производители, които се конкурират помежду си за един и същ пазар. В същото време има прекалено много посредници по веригата, които изяждат добавената стойност. Купуват прекрасна череша за 0,90 евро, а тя достига до магазина за 4 евро. При този модел няма печеливши – нито производителят, нито потребителят. Нашата амбиция е да въведем ред и в сектора на плодовете и зеленчуците, така че да има пълна проследимост на продукцията”, заяви министърът.

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