Стриите засягат между 50% и 80% от жените според последни данни

До 80% от жените на възраст от 5 до 50 години развиват стрии в даден етап от живота си, показват данни, публикувани в американския Национален център за биотехнологична информация (NCBI). Това ги прави едно от най-често срещаните кожни изменения, особено по време на бременност, преминаване през пубертет или резки промени в теглото. Макар и безвредни от медицинска гледна точка, стриите често се възприемат като естетически недостатък и оказват влияние върху самочувствието на жените – последни данни сочат, че между 69-84% от тях изпитват неудовлетвореност от външния вид на тялото си.

С нарастващото търсене на ефективни и щадящи решения, фокусът все по-често се насочва към технологии, които комбинират видими резултати с комфортна употреба у дома. Именно такъв подход предлага шведският бранд FOREO, чиято патентована микротокова технология подпомага възстановяването на кожата, стимулирайки производството на колаген и подобрявайки еластичността ѝ. Това превръща устройствата на бранда в предпочитан избор за онези, които търсят неинвазивна и достъпна грижа за кожата с дългосрочен ефект.

Основни причини за образуване на стрии

Бременност

По време на бременността хормоналните промени и бързото разтягане на кожата заради растящото бебе могат да доведат до образуването на стрии. Те най-често се появяват по корема и гърдите, където кожата е под най-голямо напрежение и влакната ѝ се разкъсват.

Бързо покачване или загуба на тегло

При рязко качване или сваляне на килограми кожата трябва бързо да се разтегне или свие. Това може да доведе до разкъсване на колагеновите и еластиновите влакна и появата на стрии.

Периоди на бърз растеж

Пубертетът е единственият период в живота ни, когато растежът е сравним с този по време на бременност. По време на този период тялото преминава през преразпределение на мазнини и мускулна маса. Бързото увеличаване на ръста и теглото може да разтегне кожата отвъд възможностите ѝ да се адаптира и расте заедно с тялото, което води до появата на стрии.

Покачване на мускулна маса

Интензивните тренировки и бързото качване на мускулна маса могат да доведат до появата на стрии. Когато мускулите се уголемяват, кожата често няма време да се разтегне достатъчно бързо и колагеновите и еластиновите влакна се разкъсват. Това е често срещано при културисти и атлети, докато при обичайна честота на тренировки няма риск.

Кортикостероиди

Продължителната употреба на кортикостероидни кремове и лосиони може да намали колагена в кожата и да отслаби еластичността ѝ. Така тя става по-уязвима към разтягане и разкъсвания, особено при високи дози и дълготрайна употреба.

Ефективни начини за изглаждане на стриите

Кремове и лосиони

Продукти с хиалуронова киселина, ретиноиди и Centella Asiatica могат да подобрят сравнително външния вид на стриите. Ретиноидите стимулират производството на колаген и обновяването на кожата, а какаовото масло, ший маслото и витамин Е поддържат еластичността. При избор на крем за стрии търсете съставки, които увеличават производството на колаген и подобряват еластичността на кожата.

Микродермабразио

Процедурата ексфолира кожата, стимулира растежа на нови клетки и подобрява външния вид на стриите. Най-добри резултати дава при новопоявили се стрии.

Химически пилинги

Това е химичен начин за ексфолиране на кожата. Киселините премахват външния слой на кожата, стимулират растежа на нова кожа и намаляват видимостта на стриите, като увредената кожа се отстранява слой по слой.

Лазерна терапия

Лазерите могат ефективно да облекчат вида на стриите, като стимулират прозводството на колаген и еластин. Различните видове лазери достигат различни слоеве на кожата, което ги прави подходящи както за нови, така и за по-упорити стрии с различна дълбочина.

Фракционни лазери: Създават микроувреждания в кожата, които активират процеса на бързо възстановяване и подобряват цялостната текстура на кожата, включително стриите.

Пулсови багрилни лазери: Насочват се към червенината на новите стрии, като помагат цветът да избледнее и те стават по-малко забележими.

Микротокови устройства

Едно от най-новите постижения в лечението на стрии включва използването на микротокови устройства, като BEAR™ 2 body.

BEAR™ 2 body представлява значителен напредък в нехирургичното третиране на стрии и отпусната кожа. Устройството използва два вида микроток (Advanced Microcurrent™ и Sculpting Microcurrent™) плюс T-Sonic™ масаж, за да увеличи производството на колаген и еластин. Как работи:

Микротокова технология: Доставя до 960 µA микроток към кожата, стимулирайки производството на колаген и еластин, което стяга кожата и намалява видимостта на стриите.

T-Sonic™ масаж: Устройството също така разполага с T-Sonic™ масаж, който подобрява лимфния дренаж и микроциркулацията. Този процес помага за разпределяне на мастните натрупвания и намаляване на течността, събрана в колагеновите джобове, като допълнително подобрява текстурата на кожата и външния вид и на целулита. Чрез подобряване на микроциркулацията, BEAR™ 2 body доставя кислород и жизненоважни хранителни вещества до кожните клетки, ускорявайки процеса на обновяване на кожата и подпомагайки избледняването на пигментацията. Това прави кожата да изглежда по-здрава и по-жизнена.

Устройството е проектирано за употреба вкъщи, предоставяйки професионално качество на лечение в удобството на дома. Преди употреба се уверете, че кожата и устройството BEAR™ 2 body са чисти и сухи. Нанесете проводим гел равномерно върху всички зони, които искате да третирате, оставяйки тънък слой върху кожата. Препоръчително е да използвате SUPERCHARGED™ Serum 2.0, който комбинира хиалуронова киселина, електролити, церамиди и сквалан за стягане, подновяване и възстановяване на кожата.

След като серумът е нанесен, изберете желаните настройки на устройството и го плъзнете по кожата.

