Стриите засягат между 50% и 80% от жените според последни данни
Нежният пол избира все по-често модерни технологии, които се прилагат у дома
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Нежният пол избира все по-често модерни технологии, които се прилагат у дома
Kрасотата и стремежът към запазване на младостта са издигнати в култ. В резултат на това много кожни дефекти могат да доведат до срив в самочувствието...
Хранителен режим, пешеходство, масажи и хай технологии борят портокаловата кожа и мастните натрупвания Целулитът вече няма нито почивен ден, нито пре...