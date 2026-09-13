Всичко за Стрии

Следете всички новини, анализи и коментари за Стрии. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Здраве Любопитно Общество
Водата бори стриите

Водата бори стриите

Kрасотата и стремежът към запазване на младостта са издигнати в култ. В резултат на това много кожни дефекти могат да доведат до срив в самочувствието...

17 април | 16:40
0 коментара
9135
Нашествието на целулита

Нашествието на целулита

Хранителен режим, пешеходство, масажи и хай технологии борят портокаловата кожа и мастните натрупвания Целулитът вече няма нито почивен ден, нито пре...

11 май | 7:10
0 коментара
6166