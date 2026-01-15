Как да опазим кожата си в студа

Ниските температури, студеният вятър и сухият въздух през зимата са сериозно изпитание за кожата. Те я изсушават, правят я по-чувствителна и ускоряват появата на раздразнения, напукване и преждевременно стареене. С няколко прости, но важни грижи можем да запазим кожата си здрава и защитена през студените месеци.

Хидратацията е ключова. През зимата кожата има нужда от по-богати кремове, които създават защитен слой и задържат влагата. Препоръчително е да се използват продукти с натурални масла, глицерин, хиалуронова киселина и витамини А и Е. Кремът за лице трябва да се нанася поне 20–30 минути преди излизане навън.

Почистването трябва да е щадящо. Агресивните измивни продукти допълнително изсушават кожата. Дерматолозите съветват да се използват меки почистващи средства без алкохол и силни аромати, както и да се избягва прекалено горещата вода.

Не забравяйте устните и ръцете. Те са най-изложени на студ и вятър. Балсамът за устни и кремът за ръце трябва да са неизменна част от зимната козметика. Носенето на ръкавици предпазва кожата от напукване и зачервяване.

Слънцезащитата остава важна. Макар слънцето да не е толкова силно през зимата, UV лъчите продължават да увреждат кожата, особено в планинските райони и при сняг. Крем със слънцезащитен фактор помага за предпазване от фотостареене.

Храната и водата имат значение. Приемът на достатъчно течности и балансирана храна, богата на омега-3 мастни киселини, витамини и антиоксиданти, подпомага кожата отвътре. Рибата, ядките, зеленчуците и плодовете са добри съюзници през студения сезон.

Внимавайте с резките температурни разлики. Преминаването от студено навън към силно отоплени помещения може да раздразни кожата. Добре е въздухът в дома да бъде овлажняван, за да се намали сухотата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com