Скок с над 40% на естетични процедури за последните четири години

Общият брой на естетичните процедури – инвазивни и неинвазивни, е нараснал с 42,5% от 2020 г. насам, показват последни данни от Международно дружество за естетична пластична хирургия (ISAPS). Данните потвърждават трайната тенденция, че все повече хора посягат към интервенции и терапии, насочени не само към корекция, но и към ранна превенция на признаците на стареене. В сравнение с предходната година е отчетен ръст от 4,3% в броя на проведените процедури, което се равнява на над 7,4 милиона интервенции.

В контекста на това нарастващо търсене, на фокус излизат най-популярните и ефективни средства за справяне с първите признаци на стареене – от локални средства и неинвазивни процедури до иновативни устройства за домашна грижа. Сред тях се открояват устройствата на шведския бранд FOREO, който предлага високоефективни и лесни за употреба решения, съчетаващи професионални резултати с удобството на употреба у дома.

Локални средства за първите признаци на стареене

Ретиноиди и ретинол – Тези производни на витамин А ускоряват клетъчния оборот, спомагайки за намаляване на фините линии и изравняване на тена. Ретинолът – по-слабата форма, която се предлага без рецепта, е широко използван, докато по-силните, предписвани ретиноиди обикновено се въвеждат по-късно в рутинната грижа за кожата.

Хиалуронова киселина – Често наричана „върховният хидратант“, хиалуроновата киселина привлича и задържа влагата в кожата, правейки я по-плътна, гладка и с младежки вид – задължителна съставка във всяка анти-ейдж рутина.

Пептиди – Известни като градивни елементи на колагена, пептидите стимулират синтеза на нов колаген, подобрявайки еластичността и стегнатостта на кожата с течение на времето – идеално решение за превенция на признаците на стареенето.

Антиоксиданти (витамин C и E) – Борейки се със свободните радикали, антиоксидантите предпазват кожата от външни увреждания, изравняват тена и забавят процеса на стареене. Витамин C е също така добре познат и с колаген-стимулиращото си действие.

Неинвазивни процедури за умерени и напреднали признаци на стареене

Ботокс и дермални филъри – Ботоксът остава един от най-ефективните методи за справяне с мимическите бръчки, като временно отпуска мускулите за по-гладък вид на кожата. Филърите, от друга страна, възстановяват обема и контурите, намалявайки статичните бръчки и отпускането на кожата.

Химически пилинги – Доказан метод за „обновяване“ на кожата разчитащ на безопасни киселини, които ексфолират и премахват горния слой на кожата. Резултатът: по-гладка текстура, изравнен тен и възвърнат блясък.

Лазерно подмладяване на кожата – Таргетирано лечение, което премахва увредените слоеве на кожата и стимулира производството на колаген. Подходящо е за дълбоки бръчки и неравен тен.

Микронидлинг – Чрез контролирани микропробождания, процедурата задейства естествените регенеративни процеси, което води до увеличаване производството на колаген и еластин.

Иновации в грижата за кожата: подмладяващата сила на FOREO

FOREO, водещата световна skin-tech марка, преосмисля стандартите в грижата за кожата с устройства, които обединяват авангардни технологии и изтънчен скандинавски дизайн.

BEAR 2 – Микротоково тонизиращо устройство

BEAR 2 e първото в света устройство с FDA-сертификат и Anti-Shock System™, което комбинира 4 различни типа микроток.

Този малък, но мощен уред тонизира и повдига мускулите на лицето, подмладява кожата и моделира контурите на лицето по безопасен и безболезнен начин. FOREO BEAR 2 стимулира микроциркулацията, стяга кожата, насища я с кислород и хранителни вещества, ускорява обновяването на клетките, изравнява тена и повишава блясъка.

Микротоковата технология е клинично доказано ефективна за увеличаване на производството на колаген и еластин, което води до по-стегнат вид на кожата и намаляване на фините линии и бръчки. T-Sonic™ пулсациите подпомагат лимфния дренаж, предотвратяват задържането на вода и изчистват токсините – за по-гладко и стегнато лице.

FOREO BEAR 2 е единственото козметично устройство в света с четири ексклузивни микроток функции: Advanced, Lifting, Tapping и Sculpting – всяка с различни анти-ейдж ползи.

За максимални резултати е препоръчително устройството да се комбинира с FOREO SUPERCHARGED™ Serum 2.0 – неговата ултра-проводима формула, която клинично доказано стимулира производството на тип 1 колаген и увеличава хидратацията на кожата, оставя кожата мека, гладка, подхранена и сияйна.

UFO™ 3 LED – Устройство за терапия с червена и инфрачервена светлина

Насладете се на професионално ниво на подмладяване в уюта на дома си с FOREO UFO™ 3 LED. Устройството съчетава пълноспектърна LED терапия, термотерапия и T-Sonic™ пулсации – за да подпомогне производството на колаген, подобри еластичността и дълбоката хидратация на кожата – само за 2 минути.

Клинично доказано увеличава нивата на хидратация на кожата със 126%. UFO™ 3 LED използва 8 различни дължини на LED вълната за таргетиране на признаците на стареене, безжизнения тен и неравната текстура на кожата. Загряващата функция отваря порите за по-добро абсорбиране на активни съставки, а пулсациите подобряват циркулацията и стягат кожата.

За максимални резултати е препоръчително устройството да се използва с активираните UFO маски на FOREO за по-гладка, сияйна и младежка кожа. По този начин процедурите са 10 пъти по-ефективни, с незабавна и дълготрайна хидратация.

