Физиотерапията на „Софиямед“ с последно поколение апаратура срещу оток, възпаление и болка
Удърно вълнова shock wave, текар, високоинтензивна лазерна терапия и пресотерапия са част от новите процедури
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Удърно вълнова shock wave, текар, високоинтензивна лазерна терапия и пресотерапия са част от новите процедури
Това показват последни данни от Международно дружество за естетична пластична хирургия
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"Пандемията е стресираща и се надяваме хората да се поотпуснат, като попищят"
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Внезапният успех не се отразил добре на легендарния актьор
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