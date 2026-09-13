Пластичен хирург разказа за фрапиращ случай с филър на лицето на жена
Д-р Николай Георгиев алармира за опасностите от нерегламентирани продукти и процедури
Следете всички новини, анализи и коментари за Пластична Хирургия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Д-р Николай Георгиев алармира за опасностите от нерегламентирани продукти и процедури
Това показват последни данни от Международно дружество за естетична пластична хирургия
Корейците лидери в пластичните операции
Когато и да се огледа една дама в огледалото или в предното стъкло на автомобила си, винаги остава недоволна - просто иска още и още. Когато същата да...
Ирина Тенчева, която е известна като половинка на продуцента Иван Христов, се обяви срещу силиконовите подобрения по тялото. Някой я изчеткал тези дни...