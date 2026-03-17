Пластичен хирург разказа за фрапиращ случай с филър на лицето на жена

Смъртта на млада жена след поставяне на хиалуронов филър в гърдите отново предизвиква дискусия за безопасността на естетичните процедури у нас. „Малко неща могат да се променят в настоящия момент. За да не съм още по-краен – нищо не може да се промени. Това в момента е буря в чаша вода. Ще замине, докато не се появи следващият такъв случай“, каза в „Тази сутрин“ по bTV пластичният хирург д-р Николай Георгиев.

По думите му е много по-трудно да си набавиш наркотик, отколкото да си набавиш такъв продукт.

"Ако отидеш с два куфара в Турция и имаш достатъчно добър вариант да минеш през границата, можеш да си дойдеш с хиляди такива инжекции, които да ги раздадеш на хора с или без специалност“, каза пластичният хирург.

Д-р Георгиев разказа за фрапиращ случай, при който анестезиолог в голяма столична болница е сложил филър в лицето на жена. Стигнало се е до тежка инфекция.

„Жената е имала късмет, че този анестезиолог е имал приятел, който е лицево-челюстен хирург. Влязла е в болница, лекувала се е и при мен дойде с едни ужасни белези на лицето. Сега трябва да мине малко време, за да започнем да ги оправяме“, каза д-р Николай Георгиев.

По думите му органите проверяват тези, които са най-изрядни, защото е по-лесно.„Поставянето на хиалуронов филър е инвазивна процедура и не всеки лекар може да я извърши. На първо място това са лекарите със специалност по пластично-възстановителна и естетична хирургия“, обясни адвокат Вили Костадинова.

„Не всеки лекар може да извършва такъв тип процедури и важно да се знае. Освен че лекари, които нямат специалност, извършват такива интервенции, много често те се извършват и от лица, които нямат абсолютно никаква специалност“, каза тя.

„Другият важен въпрос е какъв е филърът, който е поставен на пациентката. Това е медицинско изделие, което трябва да получи съответния сертификат. Трябва да бъде регистриран в Изпълнителната агенция по лекарствата, за да може да бъде прилаган“, обясни още адвокатът по медицинско право.

Костадинова посочи, че на първо място трябва да има разграничаване между това кои процедури са естетични и кои козметични. Този проблем не е решен и с приемането на новия стандарт, който урежда дейността на козметиците.

