Над 41% от възрастните страдат от суха кожа през зимата

Нови дерматологични изследвания показват, че сухата кожа става все по-често срещано явление сред възрастните. Проучванията сочат, че между 41% и 99% от хората се борят с признаци на дехидратация на кожата, което прави сухотата едно от най-често срещаните и забележими кожни предизвикателства.

Усещането за опъната, стресирана кожа и повишена чувствителност често е резултат от комбинация от фактори, свързани с начина на живот: забавяне на естествените функции на кожата, понижена способност за задържане на влага, влиянието на студения въздух и отоплението през зимата, стресът и интензивното ежедневие, както и недостатъчната или неефективна домашна грижа.

Сухотата не само нарушава комфорта и външния вид на кожата, но и влияе на естествените процеси на регенерация, бариерната функция и способността на дермата да задържа влага. В резултат се появяват по-видими признаци на стареене, загуба на еластичност и фини линии.

В отговор, шведският бранд за иновативна beauty-tech грижа FOREO представя своето емблематично устройство за грижа за кожата – FOREO UFO™ 3 LED. Разработен да хидратира, възстановява и съживява кожата за няколко минути, устройството комбинира клинично доказани технологии като термотерапия, криотерапия, LED светлина и T-Sonic™ пулсации, превръщайки всяка употреба в дълбоко подхранващ и видимо ефективен ритуал.

В България UFO™ 3 LED вече е наличен в douglas.bg, notino.bg и на foreo.com.

Основни причини за дехидратация на кожата

Сухата кожа може да се появи по редица добре познати причини като прекомерно ексфолиране или рязка смяна на времето. Но понякога причините не са толкова очевидни и остават загадка. Оказва се, че има няколко неочаквани фактора от околната среда, които могат да повлияят на хидратацията на кожата.

Рязката смяна на температурата от студа навън до отоплените помещения често нарушава естествената бариера на кожата. Освен това, сухият въздух от климатизацията в офиса или у дома допълнително изсушава дермата. Дори горещите душове могат да имат сходен ефект, отнемайки естествената влага на кожата. Малки промени в ежедневието, като регулиране на температурата на водата и избягване на прекалено горещи душове, могат значително да намалят тези ефекти.

Поддържането на оптимален воден баланс е ключово за здравата и хидратирана кожа. Особено през зимата, когато бихме посегнали към топла напитка вместо към студена вода, е важно да имате подръка бутилка с вода, за да поддържате постоянен прием и да подпомогнете естествената хидратация.

Друго често срещано предизвикателство е прекомерното използване на активни съставки в рутината за грижа. Експериментирането с нови продукти е препоръчително, но винаги трябва да става постепенно. Най-добре е да започнете с един нов актив веднъж или два пъти седмично и постепенно да увеличавате честотата, когато сте сигурни, че кожата го понася. Прекомерното и бързо въвеждане на няколко нови активни съставки може да наруши бариерната функция на кожата и да доведе до допълнителна сухота.

Всички тези фактори подчертават колко е важно да се обърне внимание на защитата и възстановяването на влагата в кожата, особено през студените и сухи месеци, когато рисковете от дехидратация са най-големи.

Решение за дълбока хидратация и видимо подмладена кожа – FOREO UFO™ 3

UFO™ 3 LED e високотехнологичното устройство за грижа за кожата, коeто комбинира LED терапия, термотерапия и T‑Sonic™ масаж. Тази уникална комбинация позволява интензивна хидратация, видимо стягане и подмладяване на кожата само за две минути, превръщайки всеки ритуал в истински спа момент у дома.

Чрез термотерапията уредът достига оптимална температура, отваря порите и подпомага по-дълбокото проникване на активните съставки от UFO маските, което води до по-мека, еластична и хидратирана кожа. Червената LED светлина стимулира производството на колаген, изглажда фините линии и бръчки и подобрява тонуса и еластичността на кожата. В същото време T‑Sonic™ масажът с до 10 000 пулсации в минута засилва кръвообращението, подпомага лимфния дренаж и отпуска напрежението в лицевите мускули. Резултатът е впечатляващ – само след две минути кожата е с до 126% по-хидратирана и видимо сияйна.

FOREO UFO™ 3 LED е идеалното решение за всеки, който иска да се справи с предизвикателствата на сухата кожа, да възстанови естествената ѝ хидратация и да поддържа видимо по-млада и сияйна кожа дори през студените и сухи зимни месеци.

