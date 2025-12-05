Чернодробните болести често започват без симптоми

По-бърза умора, общо неразположение и усещане за „подпиране“ в дясно подребрие подсказва за увреждането му

Черният дроб е орган, който не боли

-Д-р Славов, Вие сте част от екипа на новия Хепатологичен център разкрит в УМБАЛ „Софиямед“, където се грижите за здравето на черния дроб. Разкажете ни какво представлява омазненият черен дроб и защо става все по-често срещана диагноза?

„Омазненият“ черен дроб или стеатозата е натрупване на мазнини – триглицериди, в чернодробните клетки. При ехография е честа находка при затлъстяване, инсулинова резистентост или захарен диабет втори тип, разгърнат метаболитен синдром, като всички те са „модерни - нездравословни състояния“ в развитите страни. Защо е от водещите диагнози в хепатологията? – поради честота й, ясната дефиниция на състоянието и възможността освен с класическите методи (биохимия, чернодробна биопсия), с неинвазивни методики да оценим прекомерното натрупване на „мазнини“.

Без разбира се да забравяме, че това е заболяване на „изключването“ на всички други причини, които могат да доведат на чернодробно увреждане.

-Какви изследвания препоръчвате за навременно откриване на чернодробни проблеми и задължително ли е да имаме симптоми?

Няма изследване, което да е прието като скринингово за ранно откриване на чернодробни проблеми. Колкото до симптомите – черният дроб е орган, който не боли. Компенсаторните му възможности са изключително големи. Може много дълго време да понася увреда преди да се появят първите симптоми, а те често са много неспецифични – по-бърза умора, общо неразположение, усещане за „нещо“ или „подпиране“ в дясно подребрие. Всъщност, пациентите с чернодробно заболяване, които най-често идват при нас, са тези със завишени чернодробни ензими при профилактични прегледи или тези с вече развили усложнения на „ чернодробната болест“.

-Какви усложнения крие „омазненият“ черен дроб, ако не бъде лекуван?

Усложненията, макар не толкова често срещани, както при други чернодробни заболявания, са цироза и рак на черния дроб. Има препоръки за тяхната профилактика и ранно откриване, които са лесни за прилагане и ние, разбира се, го правим.

-Каква е ролята на правилното хранене и физическата активност в лечението?

Това на практика е самото лечение – промяната в начина на живот за поддържане на нормално телесно тегло и физическата активност са единственото трайно решение на проблема. За пациентите, които имат желанието и волята да се лекуват, ползите от тази промяна не се свеждат само до подобрение в чернодробния, а и върху общия им здравословен статус. Разбира се, има медикаменти , които се препоръчват, както и такива, които са на етап проучване.

-При какви симптоми трябва да се потърси консултация с лекар хепатолог?

В ранните стадии на чернодробните заболявания обичайно няма ясни симптоми, които да подскажат за наличен проблем. Говорейки за „модерната болест – метаболит- асоциирана чернодробна болест“, най-често пациентите са насочени към нас от ендокринолозите, поради завишени чернодробни ензими с водеща АЛАТ. Пациентът е с наднормено тегло, коментира се например да приема медикаменти за намаляване му. Когато, обаче има вече развита чернодробна цироза, „алармиращи“ симптоми са „подуване“ на корема, червени длани, пожълтяване на кожата и склерите.

-Какво бихте препоръчали като превенция на чернодробните заболявания?

Тривиално, но абсолютно решение - здравословен начин на живот с поддържане на нормално телесно тегло и ежедневна физическа активност, без наркотични вещества, без добавки, без алкохол. Всяко отклонение в чернодробните ензими трябва да бъде изяснено, а не лекувано на сляпо или неглижирано. При съмнение за проблем или налични оплаквания, винаги да се търси лекарска помощ от личен лекар или специалист.

Д-р Светослав Славов

Завършва медицина в МУ София през февруари 2025г. От април 2025г. е лекар-ординатор и специализант по гастроентерология в Клиниката по вътрешни болести и хепатогастроентерология на УМБАЛ "Софиямед". Осъществява консултативни прегледи в ДКЦ „Софиямед“ под методичното ръководство на д-р Медаин Кадиш, като преглежда с направление по НЗОК.

Отляво надясно: д-р Медаин Кадиш, д-р Невин Идриз, д-р Светослав Славов

Центърът по хепатология на „Софиямед“- Вашият партньор в грижата за черния дроб осигурява комплексна оценка за състоянието на органа чрез съвременни методи на диагностика от специалисти с опит в лечението на хроничните вирусни В, Д и С хепатити, автоимунни чернодробни заболявания, метаболит - асоциираното чернодробно засягане, алкохолен хепатит, цирозата като краен стадий на всяко хронично чернодробно увреждане-непроследявано и нелекувано, усложненията на цирозата, включително първичния чернодробен карцином.

При поставена диагноза и назначено лечение, всеки пациент системно се проследява. При „неясни“ диагностично - терапевтични случаи, екипът на Центъра работи в колаборация с други специалисти от лечебното заведение, както и с експерти от гастроентероличната гилдия за осигуряване на прецизна диагноза и максимално ефективно лечение.

Специалистите от Центъра прилагат персонализиран подход, съобразен с актуалните световни препоръки, за да осигурят продължителност и по - добро качество на живот на своите пациенти.

Час за консултация с екипа на Центъра по хепатология в „Софиямед“ - д-р Невин Идриз, д-р Медаин Кадиш, д-р Светослав Славов, може да се запише онлайн през Superdoc.bg или на тел.0895 555 546; 0895 555 567; 0882 34 42 31

Консултативните прегледи в Центъра се заплащат съгласно обявените от всеки отделен специалист от Центъра възможности - с направление по НЗОК, платено или чрез Фонд!

