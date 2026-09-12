Нов вирус плаши учените: пренасят го кърлежи
Новият ALTNV е открит при над 10% от изследваните пациенти с ухапвания от кърлежи
Следете всички новини, анализи и коментари за Черен Дроб. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Новият ALTNV е открит при над 10% от изследваните пациенти с ухапвания от кърлежи
Учени с нови изследвания
Изследвания показват по-нисък риск от тежки заболявания при умерена консумация
Д-р Светослав Славов от Центъра по хепатология „Софиямед“: В ранните стадии липсват типични признаци
Новият център предлага цялостна грижа и модерна диагностика за здрав черен дроб
Добрата му функция може да се поддържа само чрез храна
В домашни условия
Много хора отбелязват, че дори след два дни на употреба, състоянието им се подобрило
Изпотяването намалява при изгаряния, включително слънчево, присаждане на кожа, атопичен дерматит
За постигане на лечебен ефект е необходимо да се изяждат поне 50 грама младо сирене на ден
Проблем не е само алкохолът
Бебе и млада жена получиха шанс за втори живот след сплит трансплантация
По информация на лечебното заведение пациентът е в добро общо състояние
Намалява натрупването на мазнини и провокира изхвърлянето на токсични вещества
Не е полезна фруктозата, която се преработва в мазнини
Много е важно да не ги консумирате като закуска самостоятелно
Също добре е да откажете цигарите, да спортувате и да следите теглото си
Анди бе прецедент в дарителството, след като само за няколко часа бяха събрани над 200 000 лева, необходими за чернодробна трансплантация в Германия
Органите са присадени на двама души, а донорът е починала жена във Варна
Появата на синини и паякообразни вени е симптом за опасна болест