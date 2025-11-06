Общественият съвет за Националната детска болница подава оставка

Общественият съвет за изграждане на Национална детска болница подава оставка, обяви неговият председател проф. Иван Литвиненко.

Съветът беше създаден преди две години и половина с цел прозрачност на процеса по изграждането на бъдещото лечебно заведение.

Основните причини за решението са липсата на комуникация с Министерство на здравеопазването и компанията по изграждането на лечебното заведение. Както и „реактивността по отношение на въпросите, които трябва да осъществят целостта на проекта – не само сграда, но и това, което трябва да я насити със съдържание”. Това обясни проф. Иван Литвиненко, който е председтаел на Обществения съвет.

„Винаги сме били на разположение и сме изразявали компетентното си мнение. Това е извършвано от целия този орган – Обществения съвет – на абсолютно доброволни начала. И, пак казвам, в продължение на две години работа, но липсата на информация е единия от мотивите за оставката ни, заяви той.

По думите му многократно членовете на Съвета многократно са посочвали, че не само трябва да се изгради болница, но тя трябва и да се насити със съдържание. „Поставяхме въпроса за юридическия статут на тази болница – как да заработи, как да бъде финансово осигурена. Ясно е, че такава огромна структура при сегашния начин на заплащане по пътеки няма как да функционира – и всеки може да го пресметне”, подчерта той.

И допълни, че са давани ясни сигнали, че още от първите дни трябва да се започне работа по осигуряване на персонал – да се види кои хора, кои структури, колко специалисти и колко специалисти по здравни грижи са необходими, без да се нарушат други функционалности в страната.

„Напоследък има известно раздвижване по строителството, но ние стоим някак встрани от процеса. Повярвайте ми – за някои неща научаваме от медиите. А в крайна сметка ние сме тези, които трябва да гарантираме прозрачността на процеса”, подчерта Литвиненко.

И допълни: „Последно ни беше отказан достъп до заданието за конкурса за проектиране. Ще го научим чак, когато стане публично достъпно – т.е. в момент, в който няма да можем да реагираме на евентуални неточности или пропуски. А ние смятаме, че именно това е наше задължение. След като няма да можем да го осъществим, възниква и друг важен въпрос – идват етапи в развитието на проекта, които изискват компетентности в областта на обществените финанси, проектирането, архитектурата и други”, изтъкна професорът.

Според него в екипа на Обществения съвет няма включени такива специалисти. „Но в продължение на повече от половин година, в няколко поредни писма, настоявахме да бъде включен поне един архитект – дори само като наблюдател в рамките на колектива, за да има представа как вървят нещата, дали се спазват нормалните етапи, и за да можем да реагираме при нужда. В крайна сметка - смятам, че за 5–6 месеца можеше да има поне елементарен отговор на нашето предложение. Ние дори бяхме предоставили кандидатура, придружена с необходимите документи и справка за компетентностите ѝ. Отговор обаче нямаме”, посочи той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com