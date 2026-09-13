Общественият съвет за Националната детска болница подава оставка
Съветът беше създаден преди две години и половина
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Съветът беше създаден преди две години и половина
Стартира работата си с фокус върху актуализираните приоритети и правилата за конкуренция при въвеждане на еврото
Проф. Виктор Чучков, проф. Божидар Димитров и Валентин Михов са тримата нови членове на Обществения съвет на Българското национално радио. Композиторъ...
Обществен съвет да участва в разпределението на средствата, които държавата отделя за култура и по-специално археология. Това предложи главният реда...
Да бъде създаден Обществен съвет към най -голямото лечебно заведение в Кърджали. Тази идея представи изпълнителният директор на болницата д-р Тодор Че...
Управляващото мнозинство отхвърли идеята за създаването на Обществен надзорен съвет от неправителствени и синдикални организации с право на еднократен...
Добрич. Редовно заседание проведе създадения към образователния инспекторат в Добрич Обществен съвет, като тема на заседанието бе събирането на нерегл...
София. Българска банка за развитие вече има Обществен съвет за развитие на дейността си. Както "Стандарт" писа преди две седмици, идеята е съветът да...
Стара Загора. Екип от добре познати предпримачи, архитекти, учени, общественици ще съветва старозагорският кмет Живко Тодоров в търсене на най-вернит...
Томаш Черни във фризера заради висока заплата
Велико Търново. Нови условия за отдаването на Летище Горна Оряховица ще бъдат представени пред министър Данаил Папазов след обсъждане на стратегия за...
София. Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева е новият председател на Обществения съвет към фонда за лечение за деца. Тов...
Сливен. Дора Пондалова, която е майка на спасения чрез донорство Илиян, инициира създаването на обществен съвет по донорство в Сливен. Съветът ще бъде...