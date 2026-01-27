Древно растение лекува суха кожа и екзема

Ново проучване потвърждава, че растителен екстракт, често използван като народно лекарство, има силата да подобри цялостното здраве, включително да помогне за облекчаване на възпалителни кожни състояния като екзема и розацея.

Растението може да се намери както в продукти за локално приложение, така и в хранителни добавки, а дерматолозите казват, че е съставка, която може да бъде полезна за много хора.

Някои експерти смятат, че са необходими още изследвания, за да се потвърдят напълно благоприятните ефекти на растението, и препоръчват да се консултирате с вашия лекар, преди да започнете какъвто и да е нов режим с добавки.

Вашият лосион за ежедневна употреба може да свърши чудесна работа, когато се сблъскате със суха, раздразнена кожа – често срещани проблеми през зимата. Но какво се случва, когато имате нужда от нещо с малко повече... сила? Трябва ли да нанесете плътен и тежък крем, или да се насочите към серум за тяло?

Нов научен анализ казва, че едно древно растение може да е по-подходящо.

Нарича се пореч или звездоцвет и тази билка се използва като народно средство за борба със сухата кожа от векове. Въпреки че е основен продукт в кръговете на алтернативната медицина (особено популярно е в скандинавските страни), растението едва сега започва да набира сила по целия свят.

Научният анализ, публикуван в списанието „Биологично разнообразие“, разглежда как точно поречът взаимодейства с тялото на клетъчно ниво и защо е толкова полезен за твърде суха кожа.

В крайна сметка – дерматолозите казват, че това е съставка за грижа за кожата, която твърде много хора пренебрегват, а не трябва. Ето защо.

За да направят изводите изследователите са анализирали данни от предклинични и клинични проучвания върху хора, за да се опитат да разберат науката зад звездоцвета. Учените открили, че голяма част от силата на растението идва от съединения като гама-линоленова киселина (GLA), розмаринова киселина и кемпферол. В случай, че не сте запознати, гама-линоленовата киселина и розмариновата киселина работят за укрепване на кожната бариера и помагат на кожата да задържа влагата. Кемпферолът, от своя страна, намалява възпалението и помага за изграждането на колаген. Но анализът също така установява, че поречът може да бъде полезен за лечение на някои възпалителни кожни състояния.

Поречът е цъфтящо растение от семейство Борагинови (Boraginaceae), което включва също незабравки и сини камбанки. Използва се като ботаническо лекарство за различни здравословни проблеми, включително екзема.

Звездоцветът има широки фармакологични свойства, включително противовъзпалителни, антиоксидантни, антимикробни, противоракови, чернодробно-защитни и мозъчно-защитни ефекти. Можете да го приемате през устата под формата на хранителна добавка или да го използвате външно в локални продукти – масло от семена от пореч е това, което обикновено ще видите на етикетите на съставките за грижа за кожата.

Има няколко предимства, които трябва да се вземат предвид. Доказано е, че поречът подобрява кожната бариерна функция, ускорява заздравяването и възстановяването на рани и лекува възпалителни кожни състояния като розацея, екзема или псориазис.

Тези ползи се дължат на високите нива на гама-линоленовата киселина, заедно с антиоксидантни съединения като розмаринова киселина, флавоноиди и фенолни киселини. Тези съставки също така намаляват UV увреждането. Звездоцветът също така съдържа смес от успокояващи и противовъзпалителни съставки, включително мастни киселини и антиоксиданти.

