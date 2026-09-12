Сокотра - островът с дървото, което е едновременно отрова и лек
Соковете на растението, наричано „бутилково дърво“, някога са отравяли стрели за лов
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Соковете на растението, наричано „бутилково дърво“, някога са отравяли стрели за лов
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Според народната вяра от този ден продължителността на деня започва да намалява, а годината клони към зима